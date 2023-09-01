30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Afişi Yayınlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin afişi yayınlandı. Afiş, yönetmenlerin değişen bakış açılarını ve izleyicinin çeşitliliğini sembolize ediyor. Yapay zeka kullanılarak üretilen afiş, Emre Koç tarafından tasarlandı. Festivalde ulusal ve uluslararası film yarışmalarının yanı sıra seçkiler, gösterimler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler de yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin afişi yayınlandı.

Afiş, bir yandan yönetmenlerin değişen bakış açılarını, bir yandan da izleyicinin çeşitliliğini sembolize ederken; insan gözü ve objektif arasında köprü kurarak, izleyicileri dünyayı yepyeni bir biçimde algılamaya davet ediyor. Yapay zeka kullanılarak üretilen afiş, grafik tasarımcı Emre Koç imzası taşıyor.

30. yılına ulaşmanın heyecanıyla seyirciyle buluşacak olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası KısaFilm Yarışması, Ulusal Öğrenci KısaFilm Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.