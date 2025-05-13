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25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Başladı

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Başladı
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Trabzon'da düzenlenen festivalde çeşitli tiyatro oyunları sergilendi. 'Mükemmel Partner' ve 'Takipçi' gibi yapımlar seyircilerle buluştu. Ayrıca çocuklar için 'Yaşam Döngüsü' adlı oyun ve atölye etkinlikleri de gerçekleştirilmekte.

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalde Bursa Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, yönetmenliğini Süheyla Elbaş'ın yaptığı, Miro Gavran'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği "Mükemmel Partner" isimli oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Oyunda, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı "mükemmel erkek" arasındaki ilişki ve ilişkinin doğurduğu çelişkiler ele alınıyor.

Gürcistan Liberty Theatre'nin düzenlediği, Andrey Tarkovsky'nin yazdığı ve Avtandıl Varsımashvılı'nın yönettiği "Takipçi" isimli filmden esinlenilen oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu da Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı ile Oyun Yazarlığı atölyeleri de düzenlendi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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