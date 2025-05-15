25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Sona Erdi

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Sona Erdi
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Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova'nın Teatrul Fara Nume Topluluğu ile Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle tamamlandı. Festival boyunca 23 oyun ve 42 temsil sahnelendi.

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul Fara Nume Topluluğunun "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterileriyle sona erdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin son gününde Moldova ekibi, "Gerisi Sessizlik" isimli oyununu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mihai Tarna'nın yazıp yönettiği ve sahnenin mezarlık alanı olarak tasvir edildiği oyunda, dünyaya duyulan hayret, kabulleniş ve yalnızlık pandomim şekilde anlatılıyor.

Tiyatro oyununun ardından, Avni Aker Millet Bahçesi'nde sahnelenen Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterisi ile festival tamamlandı.

Gösteri sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler, 23 oyun ve 42 temsil verdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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