24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Festivale 100 ülkeden katılan bin 580 kültür ve sanat elçisi, Mimar Sinan'ın eseri olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden tüm dünyaya 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' mesajı verdi.

24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Festivale 100 ülkeden katılan bin 580 kültür ve sanat elçisi, Mimar Sinan'ın eseri olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden tüm dünyaya 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' mesajı verdi.

26 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni 31 Temmuz'da Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle 100 ülkeden bin 580 kültür ve sanat elçisinin katıldığı festivalin resmi açılış töreni; ülke temsilcilerinin sevgi bahçesine çiçek ekmesi ile başladı. Ardından köprü üstünde; su-flyboard gösterisi, havai fişek gösterileri, 'Yüzyılın Destanı' gösterisi Mehteran ve Zeybek gösterisi, ülkelerin geleneksel kostümleri ile gerçekleştirecekleri dans gösterileri eşliğinde görsel şölene dönüştü.

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

FESTİVALDE ÇEŞİTLİ SERGİLER VE GÖSTERİLER VAR

Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

'24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinden bütün hızıyla devam ediyor. Çünkü bugün 31 Temmuz ve uluslararası açılış bu akşam yapılıyor. Yani aslında işin bir resmi bir de yerel boyutu var. Biraz sonra gölün üzerinde enteresan görüntüler olacak. Daha sonra amfi tiyatroya gireceğiz. 100 ülkenin bayrakları sahneye çıkacak, konuşmalar yapılacak. Uluslararası anlamda açılışı gerçekleştirip festivalin meşalesini yakmış olacağız. Festivalimiz aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamasının bir parçasıdır' açıklaması yaptı.

Başkan Akgün açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Bu festivalde sadece halk dansları veya heykel yok. Aynı zamanda dünyanın 100 ülkesinden gelen el sanatları atölyesi, workshopları var. Biliyorsunuz ki bizim Okay Temiz hocamız, ritimde dünya sanatçısı. Kendisini bütün dünya tanıdı. Onun sergisi var. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz vurgulu saz ve çeşitli enstrümanların bulunduğu bir sergi var. Aynı zamanda gösteri de yapılıyor. Onu izlemenizi isterim. Çocuk sevgisi, çocuklarla ilgili temalar, dünyanın en tanınmış kukla sanatçıları Büyükçekmece'de. Hem yapıyorlar hem icra ediyorlar. Bunları izlemenizi isteriz. İnanılmaz kültür zenginliği var. 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve sanat festivalinde muhteşem bir sanat ve kültür bolluğu var. Herkesi bekliyoruz, kaçırmayın. Kültür Park Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Büyükçekmece sizi bekliyor.'