22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "414 sanatçımızın katılımıyla gerçekleşecek olan 20 büyük konser, müzik atölyeleri, sergiler ve mistik müziği tanımlayan nitelikli programlarla bu şehir adeta bir kültür vahası olacak." dedi.

Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 22'ncisi bugün başlayacak Mistik Müzik Festivali'ne ilişkin Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Festivalin hayırlara, barışa ve huzura vesile olmasını dileyen Alpaslan, "Mevlana'nın 'Ne olursan ol, yine gel' çağrısıyla dünyanın her köşesinden gönülleri birleştiren bu topraklarda böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Konya sadece şehir değil, bir medeniyet tasavvurudur. Türkiye Selçuklularının başkenti olarak tarih sahnesinde derin izler bırakmış, Hazreti Mevlana'nın evrensel mesajıyla insanlığın barış ve kardeşlik arayışına rehber olmuştur. İşte bu festival, Konya'nın medeniyet mirasının mistik müziğin evrensel diliyle bir kez daha dünyaya haykırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Festivalin 21-30 Eylül'de sanatseverlerle buluşacağını hatırlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"10 gün boyunca sürecek en büyük sanat ve kültür şöleni olan bu festivalimiz, Mevlana Meydanı'ndan Selçuklu Kongre Merkezi'ne, Kültür Park Amfi Tiyatro'dan Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'ne kadar Konya'nın her köşesinde yankılanacak. 414 sanatçımızın katılımıyla gerçekleşecek olan 20 büyük konser, müzik atölyeleri, sergiler ve mistik müziği tanımlayan nitelikli programlarla bu şehir adeta bir kültür vahası olacak."

Alpaslan, mistik müziğin insanlığın ortak vicdanına seslenen, sınırları aşan bir dil olduğuna işaret ederek, "Bu festival yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda kültürler arası diyaloğun, birlikte yaşama iradesinin ve küresel barışın güçlü sembolüdür. Çatalhöyük'ten Mevlana Kültür Merkezi'ne uzanan bu geniş yelpazede Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek atölyeler, Tantavi ve Meydan Evleri'ndeki sergiler, medeniyetimizin zenginliğini gözler önüne serecek. Özellikle Hazreti Mevlana'nın doğum yıl dönümünde icra edilecek şerbet-i veladet programı bu festivalin manevi ruhunu taçlandıracak, gönülleri bir sevda semasında birleştirecek." diye konuştu.

Festivalin düzenlenmesindeki emekleri dolayısıyla Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve destek veren kurumlara teşekkür eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki lider konumunu bir kez daha pekiştirmekte, kültürel barış ve dostluk mesajını, mistik müziğin evrensel diliyle tüm dünyaya taşımaktadır. Bu festival aynı zamanda gençlerimize bir çağrıdır. Sanatın birleştirici gücüne inanan, kültürler arası diyaloğun değerini kavrayan ve sürdürülebilir gelecek için ortak çabanın bayraktarı olan gençlerimizin bu festivalin her noktasından ilham alarak yeni sanatsal ufuklara yelken açacağına inanıyorum."

Toplantıda Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da birer konuşma yaparak festivale ilişkin bilgi verdi.

Festival, bugün 17.00'de Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek "99 Neyzen 99 Semazen" programı ve sonrasında 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi'nde Mavera Türk Müziği Topluluğunca gerçekleştirilecek "Mehterin Sesinden Dervişin Nefesine" konseriyle başlayacak.