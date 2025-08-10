22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Romeo ve Juliet' Sahnelendi

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Romeo ve Juliet' Sahnelendi
Güncelleme:
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Romeo ve Juliet' temsili sahnelendi. Temsilde, Sergei Prokofiev'in müziği eşliğinde, bale ile anlatılan unutulmaz bir aşk hikayesi izleyiciyle buluştu. William Shakespeare'in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanarak librettosu Medeia Magalashvili'ye, koreografisi Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili'ye ait olan yapımda, 'Montague' ve 'Capulet' ailelerinin çatışmasında büyüyen yasak aşk, sahnelendi. Temsile yerli ve yabancı yüzlerce turist ilgi gösterdi.

