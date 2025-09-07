Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali", Kayseri'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 2004 yılından itibaren düzenlenen etkinlik, bu yıl kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklarla buluşuyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler düzenlenecek.

Festivalde, sinemanın sihirli atmosferini keşfetmek isteyen çocuklar, hayallerini beyaz perdeye taşıma imkanı bulacak.

Çocuklar festival kapsamında gerçekleştirilecek Yazarlık Atölyesi'nde hayallerini kağıda dökerek kendi hikayelerini kurmayı öğrenirken, Bilinçli Nefes Atölyesi'nde ise nefes teknikleriyle hem bedenlerini hem de zihinlerini keşfetme fırsatı bulacak.

"Dijital Medya İçerik Atölyesi" ve "Oyunculuk Atölyesi"nin de çocuklarla buluşacağı festival, 10 Eylül'e kadar sürecek.