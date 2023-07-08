2023 Yılında Türkiye'de 750 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Türk ve yabancı bilim insanları ve müze müdürlükleri tarafından 2023 yılında 750 arkeolojik kazı ve araştırma yapılacak. Bu çalışmalara sağlanacak ödenek desteği 500 milyon lirayı aşacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle 2023 yılında Türk ve yabancı bilim insanları ile müze müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını temmuz ayı itibarıyla başladı. 2023 yılı sonu itibarıyla tüm arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750'ye ulaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Türk ve yabancı bilim insanları ve müze müdürlüklerince 2023 yılında 750 arkeolojik kazı ve araştırma yapılacak. Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarında kullanılmak üzere temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. 2023 yılı sonunda bu çalışmalara sağlanacak ödenek desteği 500 milyon lirayı aşacak.