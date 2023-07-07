2. Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali başladı

9 ülkeden 450'den fazla sanatçının katıldığı festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu

İSTANBUL - 2. Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali 9 ülkeden, 450'den fazla sanatçının katılımıyla başladı. Birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı festival vatandaşlardan yoğun ilgi aldı. Avcılar Belediyesi Başkanı Hançerli, İstanbulluları 3 gün sürecek festivale davet etti.

2. Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali'nde, Atatürk Heykeli'nden Havuz Meydanı'na uzanan kortej ve dans gösterileriyle başladı. 9 ülkeden 450'den fazla sanatçının katıldığı festivale vatandaşların ilgisi büyük oldu. Ülkelerinin kültürel değerlerini yansıtan gruplar, Türksan Durağı'ndan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne yürüyerek renkli görüntüler oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından gelen dansçılar Avcılar Marmara Caddesi'nde kortej yürüyüşü düzenleyerek Avcılar Meydanda danslarını sergiledi. Festival çerçevesinde Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli'nin katılımıyla Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Başkan Hançerli Taksim anıtı önünde açıklama yaparak 3 gün sürecek olan festivale davette bulundu.

9 ayrı ülkeden ve çok yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden dansçılarımız var. Avcılar'da kültür sanat festivalini Bathonea antik kentten ismini alan kültür sanat festivalini gerçekleştiriyoruz. Bugün yarın ve pazar günü olmak üzere Avcılar'da festival, konserlerle dans gösterileriyle ve kültür sanat etkinlikleriyle gece gündüz sürecek. Tüm İstanbulluları Avcılar'a bekliyoruz" dedi.

Program bugün saat 20.00'de Gümüşpala Paşaeli Parkı, Nejat Uygur sahnesinde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Programda 9 ülkeden ve deprem bölgesi olan Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen sanatçılar dans performanslarını sergileyecek. Sanatçı Selçuk Balcı festival çerçevesinde saat 22.00'de aynı sahnede sevenleriyle buluşacak, yarın Ceylan Ertem konseriyle devam edecek festival, 9 Temmuz'da da Pinhani'nin konserleriyle sona erecek.