2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, geleceğin teknolojik araçları ile bilimin imkanlarını sanatla buluşturacak. Festival, 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 26-29 Eylül'de gerçekleşecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla hayata geçirilen festivalde, geleceğin teknolojik araçları ile bilimin imkanları sanatla bir araya getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin idari direktörü Filiz Dağ, festivalin alanında ilk olduğunu belirterek, "Özellikle yeni neslimizin de ilgi duyduğu görsel efektler, bilimsel içeriklerle hatta oyun dünyasının hikayelerinde onları karşılamayı, bu alanda içerik üretenleri desteklemeyi istiyoruz. Dünya, robotları, uzayı, genetiği, yapay zekayı, dijital sanatları kısaca geleceği ve toplumları tasarlamayı konuşurken, bizim seyirci kalmamız mümkün olamaz. İsmimizden de anlaşıldığı üzere uzay turizminin konuşulduğu günümüzde, festivalimizde uluslararası değil evrenselliğe vurgu yapıyoruz. Bakarsınız birkaç yıl sonra bir jüri üyemiz bir uzay istasyonundan katılımda bulunur." ifadelerini kullandı.

Dağ, festivallerin tekelleşmesi ve tekdüzeleşmesini istemediklerini ve bunun değişmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene festivalimizin tam bir şenlik olmasını hedefliyorum. Uluslararası bir müzik grubunun konseri, sokaklarda kortejler, tematik kostüm partisi, 3D ve 5D deneyim alanları, bilim insanlarıyla söyleşiler... Hayalim ise festivalimizin yurt dışına bir marka olarak açılması. Bunu yaparken de her sene seçeceğimiz izleyici ve yarışmacılarımızdan bazılarını yurt dışında planladığımız yerlere de gönderebilmek. Yeni nesil içerikleri, üreticileri ve diğer festivalleri kendimize rakip olarak görmüyoruz. Aksine her birini desteklemek amacında ve arzusundayız çünkü yapacağımız çok şey var."

Festival ile ilgili detaylı bilgi için "www.us3f.com" internet sitesi ziyaret edilebilir.