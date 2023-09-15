2. Bursa Gastronomi Festivali Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mehter takımı eşliğinde yürüdü. Festivalde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Bursa'nın önemli bir gastronomi merkezi olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise festivalin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, buradan Ertuğrul Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda dualar okundu, katılımcılara çorba ikram edildi.

Merinos Parkı'nda devam eden programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Anadolu'nun kadim başkentlerinden Bursa'nın, doğu ile batının kesişim noktasındaki konumuyla önemli bir gastronomi merkezi de olduğunu söyledi.

Bursa'nın farklı kültürler ve lezzetlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu dile getiren Demirtaş, "Mevcut potansiyelimizi daha yukarı çıkarmak, Bursa'yı bu coğrafyanın en ünlü gastronomi destinasyonlarından biri halinde getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Anadolu'nun enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Bursa'mızın geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da kadim tarihe sahip Bursa'nın zengin bir mutfağı olduğunu, bunu tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Varank, geçen yıl festivalde 400 bin kişinin ağırlandığını belirterek,"Sayı bu yıl inşallah 500-600 binin üzerine çıkacak. Biz diyoruz ki, Bursa herkesin görmesi gereken bir şehir. Bursa'nın lezzetleri de herkesin tatması gereken lezzetler. Herkesi gastronomi festivaline bekliyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise gastronomi festivalinin ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl festivalden mükemmel sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Turizmin en büyük tetikleyicilerinden biri de gastronomi. Turist geldiğinde yemek, içmek istiyor. İşte bu noktada var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Allah'a hamdolsun, çok da güzel gidiyoruz. Bu seneki parolamız da 'Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi.' Bizim 30 coğrafi işaretli ürünümüz var. 5 tane de bekleyen var. En son Yenişehir biberi ve Keles kirazının tescilini aldık. Bu ürünlerin hepsi Bursa'da yetişiyor. Burada sadece Bursa'nın ürünleri değil, Erzurum'un cağ döneri de var Urfa'nın kebabı da var. Çünkü Bursa gerçekten renkli bir mozaik. Bursa'da 80 vilayeti, Balkanlar'ı, Kafkaslar'ı bulabilirsiniz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, aşçı önlüklerini giyip mutfaktaki hünerlerini gösterdi.

Vali Demirtaş "kirde kebabı", Aktaş "kuzu kapama", Varank "kestaneli pilav", AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç "maydonoz köftesi", Ahmet Kılıç da "üzüm dede çorbası" yaptı.

Daha sonra pasta kesildi ve pişirilen yemekler vatandaşlara tattırıldı.