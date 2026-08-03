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1700 Rakımlı yaylada Türk-Gürcü kültürü buluştu

1700 Rakımlı yaylada Türk-Gürcü kültürü buluştu
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Artvin’in Şavşat ilçesinde 27.’si düzenlenen Satave Gevrek Festivali yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 27.'si düzenlenen Satave Gevrek Festivali yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk-Gürcü kültürünün yaşatıldığı festivalde horon halkaları renkli görüntüler oluşturdu.

Satave Yaylası'nda düzenlenen festival, 20 köyün ortak katkısıyla gerçekleştirildi. Yöre halkı tarafından "Gürcü Festivali" olarak da bilinen etkinlik, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Festival boyunca Türkçe ve Gürcüce seslendirilen şarkı ve türküler eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Katılımcıların bir kısmı etkinlik alanındaki programları takip ederken, bazıları ise çevrede kurdukları çadırlarda piknik yaparak yaylanın doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. Festivalde ayrıca etkinliğe adını veren ve kaymakla hazırlanan geleneksel "gevrek" ikram edildi.

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, festivalde yaptığı konuşmada, ilçede düzenlenen kültürel etkinliklerin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Şavşat bu sene bildiğiniz üzere festivalleriyle ön plana çıktı. Gecen seneye oranla katılım sayılarımızı inanılmaz oranla yükseldi. İnsanlar çadırlarını kurmuşlar; Buraya Bursa'dan, Ankara'dan, Kocaeli'nden bir çok yerden toplanıp gelmişler. Bizlerde bu güzel festivali önemsiyoruz. Bu festivallerimiz kültürümüzü geleneğimiz örfümüzü adetlerimiz genç nesillere taşıyarak. Ciddi bir katkı yapmakta. Her zaman söylüyoruz. Geçmişini bilemeyen geleceğini asla bilemez."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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