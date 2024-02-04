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111 Yaşındaki Hatice Düzer Zatürreyi Yenerek Sağlığına Kavuştu

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Gaziantep'te yaşayan 111 yaşındaki Hatice Düzer, beyin kanaması, kalça kırığı ve deprem gibi zorlu süreçlerden sonra zatürreyi de yenerek sağlığına kavuştu. Hastane yönetimi ve sevdikleri tarafından pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve daha önce beyin kanaması geçiren, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşayan, 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalan 111 yaşındaki Hatice Düzer, zatürreyi de gördüğü tedaviyle yenerek sağlığına kavuşmasını pasta keserek kutladı.

Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te dünyaya gelen, 8 çocuğu, 36 torunu olan Hatice nine, 91 yaşındayken beyin kanaması geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer, bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

105 yaşındayken evde perde taktığı sırada sandalyeden düşerek kalça kemiği kırılan Düzer, yine yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanan Düzer'in bulunduğu ev yıkıldı. Yaklaşık 5 saat sonra enkazdan kurtarılan Düzer, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sevenlerine kavuştu.

28 Ocak'ta rahatsızlanan ve yakınları tarafından Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne götürülen Düzer'e zatürre teşhisi konuldu.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alınan Düzer için hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler tarafından "Sağlıklı, mutlu yıllar 111" yazılı pasta kesildi.

Alkışlar eşliğinde kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Hatice nine taburcu edildi.

"Feleğin çemberinden geçtik"

Konuşma güçlüğü çeken Hatice ninenin torunu Neslihan Bakır, AA muhabirine, babaannesinin 111 yaşında olduğunu, bu yaşına kadar çok badireler atlattığını söyledi.

Bakır, "Yaklaşık 20 yıl önce beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımdaki tedaviden sonra şifa buldu. Daha sonra perde takarken sandalyeden düştü ve kalça kemiğini kırdı. Yine ameliyat oldu, yoğun bakıma girdi ve çıktı. Geçen yıl yaşanan depremde 5 saat enkaz altında kaldı. Onda da şifa buldu, taburcu edildi. Bu sefer zatürreden hastaneye yatırıldı, yine Allah'a şükür taburcu ediyoruz. Feleğin çemberinden geçtik. İnşallah nice şifalı günlerde beraber yaşarız. Böyle babaannemiz olduğu için şükrediyoruz." dedi.

"Hastamız tedaviye çok güzel yanıt verdi"

Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin de Düzer'in ilerleyen yaşına rağmen dirençli ve pozitif bir kişi olduğunu söyledi.

Şahin, "Ağır zatürre olarak geldi hastanemize. Yaptığımız tedaviyle teyzemizi sağlığına kavuşturduk. Taburcu edeceğiz. Çok mutluyuz. Bu yaşta geçirilen zatürre hastayı çok olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak hastamız tedaviye çok güzel yanıt verdi. Onu sağlıklı şekilde hastanemizden taburcu ettiğimiz için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise hastanın genel durumunun stabil olduğunu belirtti.

Yıldız, zatürrenin tedavi edilmediğinde hayati risk taşıyan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak da hastanın direncinin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek, "Kısa sürede hastalığı atlattı. Gayet güçlü ve pozitif kendisi. Hastanemize de pozitif enerji saçtı." ifadesini kullandı.

Pratisyen hekim Samet Sağlam ise hastane personeli olarak Hatice nine ile taburcu edilmeden önce hatıra fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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