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110 Yaşındaki Selvi Nine, Yıllara Meydan Okuyor

110 Yaşındaki Selvi Nine, Yıllara Meydan Okuyor
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde 110 yaşına basan Selvi Tapan, sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. 5 çocuk annesi Tapan, torunları ve torununun torunlarıyla mutluluk yaşıyor. Evde sağlık hizmetleri ile düzenli olarak kontrol edilen Tapan, beslenmesinin yeterli olduğunu ve sağlık sorunları yaşamadığını belirtiyor.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Selvi Tapan, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyor.

İlçeye bağlı Çukurcak Mahallesi'nde 1915 yılında doğan 5 çocuk annesi Selvi Tapan, torunun torunlarını kucağına alma sevincini yaşadı. 10 torunu ve 20 torunun torununu gören Tapan, hayat arkadaşını ise 18 yıl önce kaybetti.

Tek katlı evde oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Selvi nine, ilerleyen yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

Havaların iyi olduğu zamanlarda evinin bahçesine çıkarak zaman geçiren Selvi Tapan, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince de belli periyotlarda sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Annesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen ve aynı evi paylaşan Selvi Tapan'ın oğlu Mustafa Tapan (62), AA muhabirine, babasının vefatının ardından annesini yanına alarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Tapan, annesinin ilerlemiş yaşına rağmen oldukça dinç olduğunu ifade ederek, "Sağlık ekipleri sağolsun annemi yalnız bırakmıyor. Aralıklarla gelip kendisini kontrolden geçiriyorlar. Doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum." dedi.

Selvi Tapan'ın gelini Seher Tapan ise kayınvalidesinin kendileri ile yaşamasından memnun olduğunu belirterek, "Ben onun yemeğini pişirip veriyorum. Üşümemesi için sobasını yakıyorum. Şu anda sağlığı gayet iyi." diye konuştu.

Seher Tapan, kayınvalidesinin günlük yumurta yediğini kaydederek, "O ne isterse ben o yemeği yapmaya çalışırım. Bana hiçbir zorluğu olmadı. Biz gelin kaynana olarak oldukça iyiyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarından doğum günü pastası süprizi

Selvi Tapan'ın kontrolü için ziyarette bulunan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi sorumlusu Doktor Cemil Alperen Yavuz ile beraberindeki sağlık çalışanları, yanlarında getirdikleri ve üzerinde "110 yaşın kutlu olsun Selvi teyze" yazan pastayla süpriz yaptı.

Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Tapan, kestiği pastanın tadına da baktı.

"Beslenmesi gayet yeterli"

Doktor Alperen Yavuz, 110 yaşındaki Selvi Tapan'ı sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Biz kendisini sürekli ziyaret edip kontrolden geçiriyoruz. Selvi ninemizin yaşına göre maşallahı var. Kendisine nice uzun yaşlar diliyoruz." dedi.

Evde Sağlık Teknikeri Ceylan Durkaya ise Selvi Tapan'ı sağlıklı gördükleri için duydukları mutluluğu dile getirerek, "Kendisinin bir şikayeti şu anda yok. Selvi ninemizin beslenmesi yeterli ve sağlığı gayet iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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