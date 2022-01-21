Kulp'ta biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Haberler
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Kulp'ta biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kulp'ta biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kulp'ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekipleri caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin 7gün 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ilçe merkezi ve grup yolların kardan temizlendiğini söyledi.

Kırsal mahallelerde yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gözlet, "İlçe merkezinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Dar caddelerimizde biriken karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınmakta. Bütün çalışanlarımız ve araçlarımızla vatandaşlarımıza hizmet etme çabasındayız." dedi.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Hisarcık, Kulp, kar, Güncel, Haber

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