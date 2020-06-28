KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR

(Ek bilgi ve görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYORİhsan DÖRTKARDEŞ - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor.

28.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:57

(Ek bilgi ve görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi, file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor. İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce sazan ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı. Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İBB yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde her yıl bu dönemde balık ölümlerinin görüldüğünü söyledi. Belediye yetkilileri, gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğünü söylediler. Kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu görüldü.

EK GÖRÜNTÜ

Avcılar sahiline vuran ölü balıklar

Ölü balıkları gösterenler

Röportajlar

Belediye Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit ile röportaj

Temizlik işçileri balıkları toplarken ve kumların arasından süpürürken

Göldeki kirlilik görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR

Kaynak: DHA

Manşet

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