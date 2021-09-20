İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de bir aracın içerisinde başına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulunması polis ekiplerini harekete geçirdi. İddialara göre olay yerine intikal eden ekipler, arabanın arkasında iki Piknik tüpünün açık halde gördü. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma sonrasında belli olacak.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Bugün saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak'ta 34 EGY 57 plakalı otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş haldeki kişiyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ TÜP BULUNDU İDDİASI

Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

"3-4 SAAT ARABADA KALDI"

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri