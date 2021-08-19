Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'daki bir apartman dairesinde buzdolabı patlaması nedeniyle yangın çıktı. Bu sırada salonda oturan anne ve çocukları, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de öğleden sonra meydana gelen olay, büyük panğiğe neden oldu. Balta ailesinin evindeki buzdolabının patlaması sonucu, evde yangın çıktı. Bu sırada hemen yan taraftaki salonda oturan aile üyeleri, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

ÇIPLAK AYAKLA DIŞARI KAÇTILAR

Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokakta, saat 15.30 sıralarında 5 katlı binanın 4'ncü katında mutfakta bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında salonda çocuklarıyla oturan anne Berivan Balta, büyük bir panik yaşadı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, anne 3 erkek çocuğunu yanına alarak çıplak ayakla dışarı çıktı. Patlamayı duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine itfaiye sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, anne Berivan Balta ile birlikte bina sakinleri büyük panik yaşadı.

"BUZDOLABI PATLAYINCA EV ATEŞ ALDI"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı anlatan Anne Berivan Balta, "Bir anda buzdolabı patlayınca ev ateş aldı. biz de kaçmak zorunda kaldık. 3 tane çocuğum var, dışarı çıkardım onları. Kimseye bir şey olmadı, kaçtık zaten ayakkabısız geldiler" dedi.

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Haber Yorumları (1)
THEO: Buzdolabı patlarmı ? Içine bomba mı koymuşlar,hayret
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:22:05. #1.14#

title