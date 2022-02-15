Küçük Ceylin'in katilinin cezası onandı

ÖDEMİŞ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik'in (10) kaybolduktan 3 gün sonra cesedi evlerinde bulunan Şükriye Türkmen'e (33) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile eşi Serkan Türkmen (40) ve halası Raziye Ö.'nün (68) beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Ceylin Atik'in ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Verilen karar Şükriye Türkmen için doğru fakat diğer diğer sanık Serkan Türkmen için doğru değildir" dedi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde bulunan Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin eve dönmeyince dedesi Mustafa Atik ile babaannesi Ülkü Atik merak edip aramaya çıktı. Çift, tüm aramalarına rağmen torunlarını bulamayınca, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medyadan da küçük kızın fotoğrafları paylaşılarak, bulunması için yardım istendi. Bir süre sonra Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj geldi.

Serkan Türkmen'e verilen onama kararın doğru bulmadıklarını belirten Ceylin Atik'in ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Kovuşturma aşamalarındaki iddialarımızı, istinaf ve Yargıtay incelemesinde de tekrar ettik. Bu iddialarımızda Şükriye Türkmen'in tek başına söz konusu eylemi işlemediğini, işleyemeyeceğini ileri sürdük. Gerçekten de dosya arasında, Şükriye Türkmen'in, Serkan Türkmen ile ilgili verdiği farklı ifadelerde, Serkan Türkmen'i koruduğunu, bu nedenle bu şekilde farklı ifadelerde bulunduğunu, bu durumun da iddialarımızı doğruladığını ileri sürmüştük. Verilen karar Şükriye Türkmen için doğru fakat diğer diğer sanık Serkan Türkmen için doğru değildir" dedi.