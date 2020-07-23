KSTK' dan çağrı "esnafina sahip çık, alışverişini esnafından yap"
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KSTK' dan çağrı "esnafina sahip çık, alışverişini esnafından yap"

Karşıyaka Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (KSTK) Pandemi sürecinde kapalı kalan ve şu an hala ekonomik yönden zor koşullarda bulunan hatta kapanma riskiyle karşı karşıya kalan yerel esnafa destek çıkma kararı aldı.

KSTK' dan çağrı
23.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:06

KASİAD'ta (Karşıyaka Sanayici İş Adamları Derneği) bir araya gelen Karşıyaka'daki sivil toplum kuruluşları Karşıyaka'dan başlayarak İzmir'e ve tüm Türkiye'ye seslenmeye hazırız ve diyoruz ki: "Esnafına sahip çık, Alışverişini esnafından yap" dedi.

KSTK Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Özsakallı tarfından yapılan açıklama şöyle "Pandemi süreci boyunca ülke ve millet olarak çok sıkıntılı günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. KSTK-Karşıyaka Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak devam eden bu sıkıntılı süreçte esnafımızı ziyaret ederek, dertlerini dinleyerek onlara destek olmaya karar verdik. Esnafımızdan gelen en büyük sıkıntı ve şikayet devam eden bu süreçte işyeri sahiplerinden hiçbir kira desteği alamadıkları ve pandemi dolayısıyla mevcut işlerinin yarı yarıya düştüğünü öğrenmemiz oldu. Ne yazık ki biriken borçların ve iş yokluğunun üzerine devletin uyguladığı kira bedelinin 3'te 1'i kadar ödenen stopaj vergisi de eklenince bu süreç esnaf için içinden çıkılmaz bir hal almış durumdadır. Ayrıca büyük marketlerin de haksız rekabet yaratarak birçok sektörün ürünlerini kendi yerlerinde daha uygun fiyata satarak küçük esnafın işlerinin daha da düşmesine neden olmuştur.

Oysa ki küçük esnaf deyip geçmemek lazımdır. Onlar sokağımızdadır, onlar evimizin köşesindedir. Onlar gerektiğinde emanet eşya bırakabildiğimiz, Merhaba diyebildiğimiz ve güleryüzlerini aradığımız kapı komşularımızdır. Çarşılarımızda, mahallelerimizde bulunan yerel esnaflarımız hem birçok kişiye ekmek kapısı açmaya gayret ederler hem de vergisini ödeyerek devletine ve milletine de destek olmaya devam ederler. Bu sıkıntılı süreçte halkımızdan beklentimiz esnaflarımıza sahip çıkması, teker teker kapanmalarına, büyük marketlerin haksız rekabetleri karşısında yenik düşmelerine izin vermemesidir.

Karşıyaka Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak Karşıyaka'dan başlayarak İzmir'e ve tüm Türkiye'ye seslenmeye hazırız ve diyoruz ki:

"Esnafına sahip çık, Alışverişini esnafından yap" ...

Kaynak: Bültenler

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