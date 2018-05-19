Kraliyet Düğününü Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı: Laiklik Elden Gidiyor
İngiltere'deki kraliyet düğününün kilisede yapılması ve papazın coşkulu vaazı sosyal medyada "Laiklik elden gidiyor!" ironisiyle karşılandı.
Kraliyet düğününe kilisedeki nikah öncesi coşkulu vaazıyla Kraliyet ailesi başta olmak üzere herkesi gülümseten papaz damgasını vurdu.
PAPAZIN VAAZI TÜRK KULLANICILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Nikahın kilisede kıyılıyor olması ve papazın coşkulu vaazı Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisini çekti.
"LAİKLİK ELDEN GİDİYOR"
Kullanıcılar, paylaşımlarında "Laiklik elden gidiyor!" çıkışıyla Türkiye'nin gündemine oturan Süleyman Amca'ya sık sık dem vurdular.
Ayrıca papazın vaazına Kraliyet mensuplarının gülmesi de sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar:
YORUMLAR (7)
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biz sadece ALLAH ın önünde diz çökeriz. lakin ona bile laf eden kokuşmuşlar var bu ülkedeCevap Yaz Yayından Kaldır
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LAİKLİĞİN BEKÇİSİYİZ!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fransızların laiklik devşirmesiyle Türkler yıllardır laiklik ilkesi adı altında onun takkesine bunun türbanına takıp ülkenin milli meselelerini görmezden geldi. Geriye dönüp baktığında Türklerin bir ve beraber olmasını sağlayan dinin, bayrağın, ezanın önüne set çekmek için böyle bir saçmalığın ortaya atıldığından bi haber yaşadı bu millet. Kendileri tüm düğünlerini kilisede yapıp bizim sözde aydınlara bu ülke gençliğini dinden uzaklaştırmak için laik olun dediler. Açın gözünüzü artık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEN ÖNCE DİŞLERİNİ FIRÇALA PAPAZ EFENDİ!Cevap Yaz 1 Yayından KaldırH: en son 2016 ağustosunda dişlerini fırçalamışYayından Kaldır