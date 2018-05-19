Kraliyet Düğününü Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı: Laiklik Elden Gidiyor

Kraliyet düğününe kilisedeki nikah öncesi coşkulu vaazıyla Kraliyet ailesi başta olmak üzere herkesi gülümseten papaz damgasını vurdu.

PAPAZIN VAAZI TÜRK KULLANICILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Nikahın kilisede kıyılıyor olması ve papazın coşkulu vaazı Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisini çekti.

"LAİKLİK ELDEN GİDİYOR"

Kullanıcılar, paylaşımlarında "Laiklik elden gidiyor!" çıkışıyla Türkiye'nin gündemine oturan Süleyman Amca'ya sık sık dem vurdular.

Ayrıca papazın vaazına Kraliyet mensuplarının gülmesi de sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar: