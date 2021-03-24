Kraliçe'nin torunu üçüncü bebeğini banyoda doğurdu
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Kraliçe'nin torunu üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

24.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:33
Kraliçe'nin torunu üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

PROGRAMDA AÇIKLADIKraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu Zara Tindall, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

PROGRAMDA AÇIKLADI

Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu Zara Tindall, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın, aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde gerçekleşen doğumunu da eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında açıkladı.

MİNİK OĞLUM GELDİ

Zara Tindall ile 2011 yılında evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu. O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

BEKLENENDEN ERKEN GELDİ

Tindall, 39 yaşındaki eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı. Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları yedi yaşındaki Mia ve iki yaşındaki Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı. Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre.

HASTANEYE GİDECEK ZAMAN KALMADI

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall. Anlattığına göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi.

ANNE DE BEBEK DE İYİ 

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu. Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı. Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.

Kaynak: Hürriyet

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