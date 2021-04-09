Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti.

Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır" denildi.


Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Töre Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:40:15. #1.16#
title