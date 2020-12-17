Kral Sözler 2021! En kral sözler, ağır, anlamlı, kapak sözler

Bazı sözler, duygularınızı anlatmaya yardımcı olur. Kral sözleri kullanarak anlatım gücünüz artırabilir, sohbet ortamlarında etkili biçimde anlatımlar yapabilirsiniz. İşte Kral Sözler 2021! En kral sözler, ağır, anlamlı, kapak sözler

Kral Sözlerile etkileyici konuşmalar yapabilirsiniz. Her güzel ve anlamlı sözün yer aldığı bu güzel siteden sizlere en güzel kral sözleri ve kral mesajları derledik. Kral sözleri sosyal medyada paylaşın ya da kısa mesajla yollayın.

KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Cesareti olmayanın bahanesi bol olur.



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Kaliteni bozarsan farkını kaybedersin.

Mayınlar sakindir ta ki patlayana kadar!



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder.

Hayat alt yazılı değil alın yazılı bir filmdir.



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Her şeye sarıl ama yalana ve dolana sarılma.

Biz büyük olana değil adam olana saygı duyarız.



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Biz geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın!

Uğrunda ölemeyeceğin şey için hayatta kalmaya değmez.



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Olmak istediğin kişi ol başkalarının görmek istediği değil.

Hayatım gerçek yüzünü göremediğim sahte insanlarla dolu.



KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Bakıyorum da en namuslu sözler en adi insanların dilinde!

Psikolojidir bozulur düzelir. Allah karaktere zeval vermesin.



Dik dur ve gülümse bırak neden gülümsediğini merak etsinler.



Kimseye ihtiyacım olmadığı için herkes benden nefret ediyor!

KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Biz hayatı Tom ve Jerryden öğrenmedik ki kaçanı kovalayalım.



Acımasız bir dostum olacağına iyi kalpli düşmanım olsun yeter.

KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER

Sana kendine iyi bak demeyeceğim. Sen kendine de bakamazsın.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir anlık hevese aşkını satma ki bir ömür pişmanlık duymayasın.

Kimseye başının üstünde yer verme çocuk ağır gelir taşıyamazsın.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Zamanında kıymetimi bilmeyenlere ne tekrarım olur nede özetim!

Adam olmak bir gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Normal ruh sağlığı olan biriyle karşılaşmayalı çok uzun zaman oldu.

Doğru bildiğim şeyleri yaparak kaybettiğim kim varsa ruhuna Fatiha!



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Güleceksin. Hem düzeni bozmak için hem de seni üzeni bozmak için.

Ben arkadaşlarımı yarı yolda bırakmadım onlar müsait yerde indiler.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Biz kimseyi aptal yerine koymadık herkes geçip kendi yerine oturdu.

Her seferinde aynı hatayı yapacak kadar iyi niyetli değilim. Üzgünüm!



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Dünyaya tek geldik tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanı biz beleşe veririz.

Utangaçlık insana özgüvensiz oluşundan değil kişilikli oluşundan gelir.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Baktın ki her seferinde harcanıyosun harcayanı tek seferde sileceksin!

Hayallerim yok benim. Hayırlısı olsun dediğim gün hepsinden vazgeçtim.



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Gardiyanın götürdüğü geri gelir de imamın götürdüğü bir daha gelmez!

Lafımızı esirgemiyoruz diye terbiyesiz damgası yediğimiz hayatı şahsen ben gram ciddiye almıyorum!



Ben kendimi bilmesem sen kendini bir şey sanırsın sen kendini bilsen öyle bir şey olmaz bunu bilesin.

KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Seni üzen kral da olsa sileceksin ki alayına ibret olsun. Bilecekler ki kralını silen soytarısıyla uğraşmaz.



AĞIR, KAPAK KRAL SÖZLER

Diyorlar ya korkar mısın ölmekten? İnsan hiç korkar mı yalan bir ömrün ardından tadacağı tek gerçekten.

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk. Yılmaz Güney



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Beklemek de acı verir unutmak da. Ama en berbatı ikisi arasında karar vermektir. Beklemeli mi unutmalı mı?

Çürümüş duvarda taşım olmaz soğuk su katılmış aşım olmaz taşıdığım akılsız başım olmaz yalancı yalakayla işim olmaz!



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Dünyada her erkeğe 3 bayan düşüyor derler ya doğru olanda bu. Bir erkek kalbine 3 bayan sığdırmalı: annesi karısı ve kızı.

Varsın hayat yalakalara şans tanısın. Ben onuruma fiyat biçmem. Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem!



KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Başkalarının isteğini gerçekleştirmek için kendi isteklerinizi yok sayıyorsunuz işte öyle hata yapmayın. Bırakın o sizin istediğinizi yapsın.

Hâlbuki ben saygıdan eğilmiştim. Onlar sırtıma ayaklarını bastılar. Bilmediler ki saygı için eğilmesini bilen dik durup devirmesini de bilir.

