Kral Sözler 2021! En kral sözler, ağır, anlamlı, kapak sözler
Bazı sözler, duygularınızı anlatmaya yardımcı olur. Kral sözleri kullanarak anlatım gücünüz artırabilir, sohbet ortamlarında etkili biçimde anlatımlar yapabilirsiniz. İşte Kral Sözler 2021! En kral sözler, ağır, anlamlı, kapak sözler
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KRAL SÖZLER | EN KRAL SÖZLER
Zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Cesareti olmayanın bahanesi bol olur.
Kaliteni bozarsan farkını kaybedersin.
Mayınlar sakindir ta ki patlayana kadar!
Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder.
Hayat alt yazılı değil alın yazılı bir filmdir.
Her şeye sarıl ama yalana ve dolana sarılma.
Biz büyük olana değil adam olana saygı duyarız.
Biz geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın!
Uğrunda ölemeyeceğin şey için hayatta kalmaya değmez.
Olmak istediğin kişi ol başkalarının görmek istediği değil.
Hayatım gerçek yüzünü göremediğim sahte insanlarla dolu.
Bakıyorum da en namuslu sözler en adi insanların dilinde!
Psikolojidir bozulur düzelir. Allah karaktere zeval vermesin.
Dik dur ve gülümse bırak neden gülümsediğini merak etsinler.
Kimseye ihtiyacım olmadığı için herkes benden nefret ediyor!
Biz hayatı Tom ve Jerryden öğrenmedik ki kaçanı kovalayalım.
Acımasız bir dostum olacağına iyi kalpli düşmanım olsun yeter.
Sana kendine iyi bak demeyeceğim. Sen kendine de bakamazsın.
KRAL İLE İLGİLİ SÖZLER
Bir anlık hevese aşkını satma ki bir ömür pişmanlık duymayasın.
Kimseye başının üstünde yer verme çocuk ağır gelir taşıyamazsın.
Zamanında kıymetimi bilmeyenlere ne tekrarım olur nede özetim!
Adam olmak bir gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.
Normal ruh sağlığı olan biriyle karşılaşmayalı çok uzun zaman oldu.
Doğru bildiğim şeyleri yaparak kaybettiğim kim varsa ruhuna Fatiha!
Güleceksin. Hem düzeni bozmak için hem de seni üzeni bozmak için.
Ben arkadaşlarımı yarı yolda bırakmadım onlar müsait yerde indiler.
Biz kimseyi aptal yerine koymadık herkes geçip kendi yerine oturdu.
Her seferinde aynı hatayı yapacak kadar iyi niyetli değilim. Üzgünüm!
Dünyaya tek geldik tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanı biz beleşe veririz.
Utangaçlık insana özgüvensiz oluşundan değil kişilikli oluşundan gelir.
Baktın ki her seferinde harcanıyosun harcayanı tek seferde sileceksin!
Hayallerim yok benim. Hayırlısı olsun dediğim gün hepsinden vazgeçtim.
Gardiyanın götürdüğü geri gelir de imamın götürdüğü bir daha gelmez!
Lafımızı esirgemiyoruz diye terbiyesiz damgası yediğimiz hayatı şahsen ben gram ciddiye almıyorum!
Ben kendimi bilmesem sen kendini bir şey sanırsın sen kendini bilsen öyle bir şey olmaz bunu bilesin.
Seni üzen kral da olsa sileceksin ki alayına ibret olsun. Bilecekler ki kralını silen soytarısıyla uğraşmaz.
AĞIR, KAPAK KRAL SÖZLER
Diyorlar ya korkar mısın ölmekten? İnsan hiç korkar mı yalan bir ömrün ardından tadacağı tek gerçekten.
Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk. Yılmaz Güney
Beklemek de acı verir unutmak da. Ama en berbatı ikisi arasında karar vermektir. Beklemeli mi unutmalı mı?
Çürümüş duvarda taşım olmaz soğuk su katılmış aşım olmaz taşıdığım akılsız başım olmaz yalancı yalakayla işim olmaz!
Dünyada her erkeğe 3 bayan düşüyor derler ya doğru olanda bu. Bir erkek kalbine 3 bayan sığdırmalı: annesi karısı ve kızı.
Varsın hayat yalakalara şans tanısın. Ben onuruma fiyat biçmem. Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem!
Başkalarının isteğini gerçekleştirmek için kendi isteklerinizi yok sayıyorsunuz işte öyle hata yapmayın. Bırakın o sizin istediğinizi yapsın.
Hâlbuki ben saygıdan eğilmiştim. Onlar sırtıma ayaklarını bastılar. Bilmediler ki saygı için eğilmesini bilen dik durup devirmesini de bilir.