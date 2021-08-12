KPSS sınavı ne zaman? ÖABT KPSS tarihi ne zaman? KPSS sonuç sorgulama! ÖSYM takvimi!

Sınava girecek adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS sınav oturumları tamamlandı. İlk oturumlarına katılım gösteren adayların gündeminde ise KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırırken ÖABT sınavına girmek isteyen adaylar KPSS sınavı ne zaman? ÖABT KPSS tarihi ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

KPSS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk aşaması yapılan KPSS sınavına dair KPSS sınavı ne zaman? ÖABT KPSS tarihi ne zaman? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS sınav oturumları tamamlandı.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu.

ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.2020-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.2018-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.2019-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2019- KPSS'ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2020-KPSS'ye girebileceklerdir.