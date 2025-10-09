KPSS puan türleri nelerdir, hangi puan türü hangi mesleğe atanır?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda farklı testler uygulanır ve adaylara çeşitli puan türleri verilir. Bu puan türleri, hangi mesleğe veya kuruma atanacağınızı doğrudan etkiler. Peki KPSS puan türleri nelerdir, hangi puan türü hangi meslek için geçerlidir? İşte detaylı açıklama…

KPSS PUAN TÜRLERİ NEDİR?

KPSS'de farklı testlerin ağırlıklandırılmasıyla oluşturulan çok sayıda puan türü bulunur. Lisans mezunları için KPSS P1'den P94'e kadar değişen puan türleri vardır. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ise KPSS P93 (ön lisans) ve KPSS P94 (ortaöğretim) puan türleri esas alınır.

Her puan türü, farklı alanlarda atama yapılacak kadrolara yöneliktir. Örneğin bazı puan türleri sadece öğretmen atamalarında kullanılırken, bazıları müfettişlik, uzmanlık veya memurluk kadrolarında geçerlidir.

KPSS P3 PUANI VE KULLANIM ALANI

KPSS'nin en bilinen puan türlerinden biri P3'tür. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen bu puan, tüm adayların girdiği oturumların sonucunda hesaplanır.

• Hangi kadrolar için geçerli?

P3 puanı, en geniş kapsamlı puandır. Merkezi yerleştirme memurlukları, belediye kadroları, üniversite personeli, bakanlık memurlukları gibi çok sayıda kurum P3 puanıyla alım yapar.

• Kimler için avantajlı?

Sayısal ya da sözel fark etmeksizin tüm lisans mezunları için avantajlıdır. 2025 KPSS'de de P3 puanı en çok talep gören puan türü olmaya devam edecek.

KPSS P48 – MÜFETTİŞLİK VE UZMANLIK KADROLARI

KPSS puan türleri arasında P48, daha çok denetim ve uzmanlık gerektiren pozisyonlarda kullanılır.

• Hangi kurumlarda geçerli?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi kurumlarda uzman yardımcılığı, denetmenlik ve müfettişlik kadroları için P48 puanı şartı aranır.

• Neden önemli?

Bu kadrolar genellikle yazılı ve sözlü sınavlarla tamamlandığı için P48 puanı yüksek olan adaylar mülakat aşamasına çağrılır.

KPSS P93 VE P94 – ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM ATAMALARI

Lisans mezunlarının yanı sıra ön lisans ve ortaöğretim mezunları da KPSS'ye girerek kamu kurumlarında görev alabilir. Bu noktada öne çıkan puan türleri şunlardır:

• P93: Ön lisans mezunlarının puanıdır. İki yıllık üniversite programlarından mezun olan adaylar için merkezi atamalarda kullanılır.

• P94: Ortaöğretim (lise) mezunları için geçerli puandır. Memurluk, belediye kadroları, hizmetli alımları gibi birçok pozisyonda bu puan türüyle atama yapılır.

2025 KPSS'de de P93 ve P94 puan türleriyle binlerce adayın atanması beklenmektedir.

DİĞER ÖNEMLİ KPSS PUAN TÜRLERİ

• P1 ve P2: Daha çok istatistik, ekonomi ve mühendislik mezunlarının başvurduğu uzmanlık kadrolarında kullanılır.

• P65 ve üzeri puan türleri: Bazı özel kurumların uzman yardımcılığı sınavlarında aranan puan türleridir.

• P70 serisi: Genellikle mühendislik, teknik personel ve özel alanlara yönelik kadrolarda geçerlidir.

Bu nedenle adayların kendi mezuniyet alanlarına uygun puan türlerini bilmesi ve tercihlerini buna göre yapması önemlidir.

KPSS PUAN TÜRLERİ ATAMALARDA BELİRLEYİCİDİR

KPSS puan türleri, hangi meslek için başvuru yapabileceğinizi doğrudan belirler. P3 puanı genel memurluklar için en çok kullanılan puanken, P121 öğretmenlik atamalarında öne çıkar. P48 uzmanlık ve müfettişlik için kritik öneme sahiptir. P93 ve P94 ise ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının kamuya atanmasını sağlar.

2025 KPSS'de adayların başarılı olmasının yanı sıra, doğru puan türüne odaklanmaları da atanma şansını artıracaktır. Çünkü her puan türü farklı bir mesleğe açılan kapı niteliğindedir.