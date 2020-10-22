KPSS puan hesaplama 2020: P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS puan türleri ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sınav sonuçları açıklanmıştı. Adaylar, KPSS puan türlerini ve alım yapan kurumları araştırıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS P10 puan türü nedir? KPSS taban ve tavan atama puanları ve 2020 KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı...

2020 KPSS baraj puanı merak ediliyor. Ancak, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının baraj puanı 2002 yılında kaldırılmıştı. KPSS P1, P2 ve P3 puan türü ile alım yapan yerler haberimizde. KPSS kaç net kaç puan eder? Memur olarak bir kamu kurumuna yerleşebilmek adına adaylar, KPSS sınavından belirli bi puan almak durumunda. İşte, 2020 KPSS sınavına dair ayrıntılar...

2020 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

KPSS P1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. Öte yandan bu puan hesaplama işleminde sadece Genel Yetenek ve Genel Küştür etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanı

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

Burada önemli nokta P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

*KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS TABAN VE TAVAN ATAMA PUANLARI...

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Öğretmenlik puan türü olarak geçen P10 eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihleri için geçerlidir. GK + GY + eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanır.

Ağırlıkları ise:

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40

P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar

* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

* İller Bankası Uzman Yardımcısı

* BİST Uzman Yardımcısı

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

* Bakanlıkların mühendislik kadroları

P-2 puanıyla alım yapan kurumlar

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

* Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

* Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

* Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

* Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı