KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS bavuru takvimi belli oldu! KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!
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KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS bavuru takvimi belli oldu! KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!

Korona sonrası döneme geçmeye başlamamız ile birlikte sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınav takvimleri yenilendi mi, KPSS sınav tarihleri ne zaman herkes tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde. KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS bavuru takvimi belli oldu!

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS bavuru takvimi belli oldu! KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!
20.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:15

Corona virüs salgını ile birlikte birçok sınav ertelenmek zorunda kaldı. Normalleşme süreci ile birlikte ise yeni sınav takvimleri ve tarihleri belli olmaya başladı. Gençleri yakından ilgilendiren KPSS sınavı ile ilgili sınav tarihleri merak konusu oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ola KPSS hakkında merak edilenler haberimizde.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS sınavının güncel başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS geç başvuru şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz'da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS bavuru takvimi belli oldu! KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi!
2020 KPSS NE ZAMAN?

2020 KPSS NE ZAMAN?

Memur adayı sayısız vatandaş, koronavirüs önlemleri neticesinde ertelenen sınavların ardından KPSS'nin 2020 yılında hangi tarihlerde yapılacağını merek ederken ÖSYM, tarihleri verdi. Buna göre:

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bİlimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS NEDİR?

Kamuda çalışmak için gerekli ilk adım olan KPSS ile ilgili 2020 sınav başvuru tarihi ve sınav tarihleri belli oldu. Memur olmak isteyen herkesin merak ettiği KPSS tarihlerini sizler için haberimizde ele aldık. KPSS için gerekli olan başvuru tarihleri ve sınav tarihleri haberimizde.KPSSS, ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS TARİHLERİ NEDİR?Kamuda çalışmak isteyen adayları yakındıran ilgilendiren 2020 KPSS başvuru tarihleri açıklandı. Yayınlanan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılacak.KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise, Geç başvuru 22 Temmuz, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde açıklanacak.KPSS NEDİR?Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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