KPSS 2020 Ortaöğretim en düşük atama puanları! KPSS mesleklerin taban puanları kaçtır? KPSS bölümlerin en düşük atama puanı nedir?

KPSS Ortaöğretim puanlarının açıklanması ile bazı mesleklerin taban puanları merak edildi. Peki KPSS hemşirelik, ilk ve acil yardım, bekçilik, memurluk, laborant, zabıt katipliği taban puanları kaçtır? KPSS bölümlerin en düşük atama puanı kaç?

KPSS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tüm bölümlerin ve mesleklerin en düşük atama puanı kaçtır merak edildi. Peki KPSS 2020 Ortaöğretim bekçilik, ilk ve acil yardım, memurluk, laborant, zabıt katipliği bölümlerinin taban puanı kaç? En düşük kaç puanla atama yapılır?

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre "https://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girerek KPSS sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

KPSS MESLEKLERİ NELERDİR?

- Bekçilik

- Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

- Belediyeler (zabıtalık dahil)

- Orman koruma memuru

- Teknisyenlik

- Memurluk

- Laborant ve diğer sağlık alanları

- Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya KPSS ortaöğretim puanı alma vs gibi)

- Zabıt katiplikleri

- İnfaz Koruma

KPSS 2020 MESLEKLERİN EN DÜŞÜK ATAMA PUANLARI/ TABAN PUANLARI

- Çevre sağlığı en düşük atama puanı : 75.64

- Anestezi en düşük atama puanı : 81.82

- Belediyeler en düşük atama puanı : -

- Memurluk en düşük atama puanı : -

- Laborant ve diğer sağlık alanları en düşük atama puanı : 76.64

- Ziraat teknikeri en düşük atama puanı : 70.00

- Zabıt katiplikleri en düşük atama puanı : -

- Tarım teknolojileri en düşük atama puanı : 69.97

- Aşçı en düşük atama puanı : 84.24

- Bilişim teknolojisi en düşük atama puanı : 86.94

- Hemşirelik en düşük atama puanı : 79.705

- İlk ve acil yardım en düşük atama puanı : 77.35

- Hizmetli kadroları en düşük atama puanı : -

- Bekçilik en düşük atama puanı : -

- Matbaa teknolojileri en düşük atama puanı : 72.29

- Makine teknolojileri en düşük atama puanı : 78.54

- Harita tapu kadastro en düşük atama puanı : 83.06

- Orman koruma memuru en düşük atama puanı : -

- Şöfor en düşük atama puanı : 81.37

- Sağlık memuru en düşük atama puanı : 77.88

- Röntgen en düşük atama puanı : 78.19

- Teknisyenlik en düşük atama puanı : -

- El sanatları teknolojileri en düşük atama puanı : 70.77

- Elektrik teknolojileri en düşük atama puanı : 82.32

- İnfaz Koruma en düşük atama puanı : -

Bazı bölümlerin taban puanları henüz belli olmadı. Açıklanınca ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ek olarak KPSS ortaöğretim 2020 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda tercih kılavuzunun da yayınlanması bekleniyor.

DÜZ LİSE MEZUNLARI KPSS'DE HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDEBİLİR?

Öncelikle şunu belirtelim ki düz lise mezunlarının KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarına atanabilmeleri için KPSS'den çok yüksek bir puan almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Düz Lise mezunları için açılan kadro sayısının oldukça kısıtlı olması. Yani açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS'den alınması gereken puan da o kadar yüksek olmak zorunda. Çünkü ancak KPSS'den yüksek puan alarak diğer Düz Lise mezunu rakiplerin önüne geçilebilir.

Son dönemlerdeki KPSS tercihleri incelendiğinde Düz Lise mezunları için taban puanların 95'e kadar çıktığını görebiliyoruz. Ancak daha düşük puanlarla da atama yapılan memurluklar da var. Bunlar genelde şoför, hizmetli vb. gibi diğer memurluklara nazaran daha alt sınıf kadrolar olarak dikkat çekiyor.

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.

Yukarıda saydıklarımızın dışında Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da "Zabıt Katipliği". Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS'den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının yaptığı "10 parmak klavye sınavı"nı başarıyla geçmek gerekiyor.

Daha kapsamlı bir araştırmak yapılarak "Düz Lise mezunları KPSS'de hangi bölümleri tercih edebilir?" sorusuna daha fazla alternatif üretmek mümkün. Bu konuda Düz Lise mezunları kendileri için en iyi seçenekleri araştırma yaparak tespit edebilir.

DÜZ LİSE MEZUNLARI KPSS PUANIYLA HANGİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANABİLİR?

Lise, Meslek Yüksek Okulu ya da Fakülte mezunu ne olursanız olun eğer kendi işiniz yoksa ve iyi bir iş sahibi olmak istiyorsanız ilk seçeneğiniz KPSS ile atanabileceğiniz devlet memurluğu kadrolarıdır. Türkiye'deki 2,3 milyonluk işsizler ordusuna katılmak istemiyorsanız, KPSS'ye çok sıkı bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Devlet memurluğu kadrolarına atanma konusunda açılan kadro sayısı itibari ile Fakülte mezunları diğer mezunlara göre bir adım, hatta birkaç adım önde diyebiliriz. Meslek Yüksek Okulu mezunları da Lise mezunlarına göre bir adım önde görünüyorlar. Halkanın son zinciri olan Düz Lise mezunlarının memurluğa atanmaları ise oldukça meşakkatli bir süreç.