KPSS 2017/2 tercih işlemleri için son şanslar / 2018 tercih işlemleri

KPSS 2017/2 tercih işlemleri için son şanslar. KPSS 2017/2 tercih kılavuzu aracılığıyla tercihlerini listeleyen memur adayları, ÖSYM'nin açmış olduğu ekran üzerinden tercihlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. KPSS 2017/2 tercih kılavuzunu kullanan adaylar, ÖSYM'nin değerlendirme aşamasını bekleyecek. İşte, son günlerine girilen KPSS 2017/2 tercih kılavuzu hakkında detaylı bilgiler.

KPSS 2017/2 tercih kılavuzu ile tercihlerini gerçekleştiren vatandaşlar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Ekranı üzerinden tercihlerini sürdürüyor. İşte, 23 Kasım tarihinde sona erecek olan KPSS 2017/2 tercihleri hakkında detaylı bilgiler

KPSS 2017/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2017/1, KPSS-2016/2 ve KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu 2016-KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

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KPSS 2017/2 TERCİH ROBOTU NEDİR?

2017/2 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki link üzerinden erişilebilecek.

EN FAZLA KADRO ÖN LİSANS ALANINA AYRILDI

Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarına ise öğrenim durumlarına göre ortaöğretim 134, önlisans 504 ve lisans düzeyinde 502 kişi alınacak.