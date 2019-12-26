Kozmetikte dünyaya Türkiye kalitesini tanıtacak

26.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:33

TOBB verilerine göre Türkiye, sadece 2017 yılında 794,8 milyon dolarlık kozmetik ürünü ithalatı gerçekleştirdi. Büyük oranda ithalata dayanan kişisel bakım ve kozmetik sektörü, Türkiye'den döviz çıkışına sebep oluyor. Dış ticaret açığının düşürülmesi, üretmekten ve markalaşmaktan geçiyor. 6 kıtaya ihracat yapan Giz Kozmetik, Türkiye'nin kişisel bakım ve kozmetik sektöründeki rekabet gücünü artıracak yeni markalarıyla dünyaya açılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Sektör Raporu'na göre Türkiye, 2014'te 753.7, 2015'te 705.3, 2016'da 722.6, 2017'de ise 794,8 milyon dolarlık kozmetik ürün ithalatı gerçekleştirdi. Yüksek miktarda döviz çıkışına sebep olan bu durum Türkiye ekonomisine büyük zarar veriyor. TOBB verilerine göre 2017'de, sadece 'Dudak ve Göz Makyaj Ürünleri için 207 milyon liralık ithalat yapıldı. Bu durumu düzeltmek ve güçlü markalar yaratarak, global pazarda rekabet edecek düzeye gelmeyi hedefleyen Giz Kozmetik, yeni markalarıyla dünya kozmetik sektörüne damga vurmayı amaçlıyor.

50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

6 kıtaya ihracat yapan Türkiye'nin en büyük kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri üreticilerinden Giz Kozmetik, dünya standartlarında üretimleriyle pazara sunduğu yeni markalarıyla küresel pazarda adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 4 bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde yılda 18 milyon parça üretim yaptıklarını belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Ukrayna, Fas, Gana, Bangladeş, Tunus, Romanya, Irak, Paraguay, Kanada ve Malezya'nın yanı sıra Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius adasından Filipinler'e kadar farklı noktalara ürün tedarik ettiklerine dikkat çeken İbrahim Zengin, kendi ürünlerinin dışında 32 markaya da Private Label (Özel Üretim) gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni fabrikayla yılda 45 milyon parça üretim ve 25 milyon dolarlık ihracat

2019'u 10 milyon dolara yakın ihracat ile kapatmayı planladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020 Nisan'ında devreye girecek 12 bin metrekarelik yeni tesis ile üretim adedini 45 milyona, ihracatı ise 25 milyon dolar seviyesine çıkaracaklarının altını çizdi. Gizzene, Isabelle Dupont ve LEA markalarıyla kozmetik, kişisel bakım, aksesuar, parfüm ve ev temizliği gruplarında 150'den fazla ürün çeşidini kullanıcılara sunduklarını söyleyen Zengin, renk seçenekleriyle birlikte bu rakamın 900'ü geçtiğini ifade etti. Gizzene ve Isabelle Dupont'nun yakın gelecekte adından çokça söz ettireceğin belirten İbrahim Zengin, bu iki marka ile Türk kozmetik sektörünün uluslararası pazarda önünü açacaklarını da sözlerine ekledi.

LEA markası hem güzelleştirecek hem de para kazandıracak

İş hayatında pozitif ayrımcılık yaparak fırsat eşitliği yarattıklarını belirten Zengin, istihdamın yüzde 60'ını kadınlara ayırdıklarını ve LEA markasıyla kadınlar için gelir modeli oluşturduklarını söyledi. Zengin, LEA'nın yüzde 40 kazandıran modelini, "Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple LEA markamızı satış temsilcileri ve kataloglar üzerinden müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sistemimiz satış temsilcilerine sektörün en yüksek kar payını sunuyor. Sadece Marmara bölgesinde 40 bin temsilciye ulaştık ve kataloglarda 6'ncı baskıyı yaptık. Planımız zaman içinde LEA adını verdiğimiz bu kanalımızı yurtdışına da açmak." sözleriyle açıkladı.

Kaynak: Bültenler