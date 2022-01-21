Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi hizmete açıldı

KOZAKLI, NEVŞEHİR (Bültenler) - KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye'nin teknolojik hamlelerine uygun, nitelikli beşeri sermayesinin KOP Tematik Kütüphaneleri ile geleceğe hazırlanacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP OKUYOR kapsamında finanse ettiği ve Kozaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi' açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kozaklı Kaymakamı Metehan Toy, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gençlerimizi Geleceğe Güvenle Hazırlamalıyız"

Konuşmasına; "Gönül istiyor ki, bu tür tematik kütüphaneleri tüm ilçelerimize hatta okulu olan tüm köylerimizde açalım ve çocuklarımızın duygu dünyasını, vizyonlarını genişletebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip kendilerini tanıyabilecekleri imkanları sunalım" diyerek başlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; "Bu eksikliği giderme noktasında KOP İdaresi çok önemli bir destek sağlıyor. Kapsama alanındaki tüm illerde farklı projelere destek vermek suretiyle bu zenginliğin kazandırılması, gençlerimize bu fırsatların sunulması bakımından büyük katkılar sunuyor. Bizim en büyük zenginliğimiz, hazinemiz gençlerimiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken nitelikli bir şekilde yetişmelerini ve ülkenin geleceğine katkı sunacak donanımla yetiştirmek son derece önemli. Genç nüfusumuzun çokluğu ile her ortamda gurur duyuyor ve övünüyoruz. Ancak iyi eğitilemeyen genç nüfus donanımlı ve nitelikli yetişmediği taktirde avantajdan dezavantaja dönüşmesi çok kolay olabiliyor. O nedenle hazinelerimizi geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin geleceğinde rol alacak birer aktör olmalarını sağlamak için onlara çok emek vermemiz çok iyi eğitmemiz gerekiyor. İşte onun yolu da bu tür kütüphanelerden geçiyor. Dünya çok hızlı değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak çok kolay değil. Çocuklarımız bilmez ama bilgisayarların hayatımıza girmesi çokta eskilere dayanmaz. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde teknoloji o kadar hızla ilerledi ki, kişisel bilgisayarlarımız cep telefonlarımız ve internetimizle birlikte bizimle her yerde. Çocuklarımızın bu değişime ayak uydurabilmeleri için özellikle teknolojik anlamda onların ufuklarını açacak olan yatırım ve desteklemelere ihtiyacımız var. Buradan hareketle Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesinin Nevşehir'e kazandırılmasında emeği geçen başka KOP İdaremiz olmak üzere tüm paydaşlara gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum.

"Gelişmiş Ülkelerle Gelişmemiş Ülkeler Arasındaki Fark Bir Avuç İnsana Bağlı"

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin; bir ülkenin gelişmesi için topyekün kalkınmanın yürütülmesinin, birbirinden farklı alanların eşzamanlı olarak desteklenmesi gerektiğini belirterek "İdaremiz tarafından Beşeri Sermayenin geliştirilmesi kapsamında verdiğimiz desteklerle bölgemizde başta gençlerimiz olmak üzere çocuklarımızın geleceklerini daha iyi kurabilmeleri, onların nitelikli yetişmiş insan olabilmelerini sağlayacak bir takım plan ve projeler hazırlandı. Bu kapsamda bugün açılışını yapacağımız Kozaklı Astroloji Kütüphanemiz de bu çerçevede destek kapsamına girmiş oldu. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki fark bir avuç insana bağlıdır. Bizim ülkemizin geleceği olan gençlerimizi daha nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetiştirebilirsek bu ülkenin teknolojik hamlelerinde nitelikli insan kapasitesini de bu tür kütüphane ve bilim merkezleriyle geleceğe hazırlamış olacağız. Türkiye olarak artık savunma sanayii, uzay çağı diyoruz. Uzaya sert inişten bahsediyoruz. Bu ülkenin artık çok daha büyük hedefleri var ve bugün inanılmaz biçimde dışarıya bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye var. Ama bizim burada nitelikli insan gücüne de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çocuklarımızın bilimle, sanayi ile teknoloji ve uzayla buluşabilmesi, onların hayal dünyasını zenginleştirecek meslekleri şimdiden seçebilecekleri böylesine önemli merkezlere ihtiyaç var" diye konuştu.

Gençlerimiz Ufuk Geliştirici, Vizyoner Teknolojilerle Burada Tanışacak"

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu ise "Bu kütüphanenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Nevşehir Valimiz olmak üzere KOP İdaresi Başkanımıza İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ilçem ve ilçemizin gençleri adına yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu kütüphane sayesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu, bilim sanayi anlamındaki insan kaynakları bu ve benzeri kütüphanelerle yetişmiş olacak. Gençlerimize buralarda bilim uzay teknoloji ve sanayi alanında ufuklarını geliştirici, vizyonlarına değer katan teknolojilerle yakından temas kuracaklar. Yenilikleri buralar vasıtasıyla aracısız görmüş ve öğrenmiş olacaklar. Bu kapsamda Kozaklı Belediyesi olarak bizlerde kütüphanemizin ilçemize açılabilmesi, tüm öğrencilerimiz rahatlıkla faydalanabilmesi için bu tesisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik. Buralardan istifade eden gençlerimiz de önce ilçemizin bölgemizin ve ülkemizin gelişiminde önemli adımları atmış olacaklar" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Becel, KOP Başkanı Şahin ve Belediye Başkanı Kabukcuoğlu, 'Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Planetaryum da ise öğrencilerle birlikte uzayın sırları belgeselini izlediler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri