Koyunlar 847. kez Köprübaşından karşıya atlayacak
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Koyunlar 847. kez Köprübaşından karşıya atlayacak

- Koyunlar 847. kez Köprübaşından karşıya atlayacak 8 asırlık Geleneksel Koyun Atlatma Festivali ve Çoban Bayramının hazırlıkları başladı Denizli'de, 8 asırdır devam eden Sudan Koyun Atlatma Festivalinin hazırlıklarına başlandı.

08.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:47

- Koyunlar 847. kez Köprübaşından karşıya atlayacak

8 asırlık Geleneksel Koyun Atlatma Festivali ve Çoban Bayramının hazırlıkları başladı

DENİZLİ - Denizli'de, 8 asırdır devam eden Sudan Koyun Atlatma Festivalinin hazırlıklarına başlandı. Bu yıl 847. kez yapılacak olan festival için çobanlar, koyunlarını rengarenk boyayarak sudan atlamaları denemeleri yapıyor.

Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit ile Dayılar mahallesini birleştiren Köprübaşı mevkiinde bu yıl 847. kez düzenlenecek Sudan Koyun Atlatma Festivali, 22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan çobanlar, koyunlarıyla beraber antrenmanlara başladı. Koyunları boyayarak yapılan ve renkli görüntülere sahne olan festivale her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Koyun atlatma festivaline hazırlanan Osman Arslan; "847. düzenlenecek olan Çoban Bayramına katılıyorum. Yıllardır babamdan gördüğüm mesleği devam ettirmek istiyorum. Koyunun kuzuyken evladımız gibi büyütüyoruz. O zamandan bu zamana yetiştirip çoban bayramına hazırlamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince kendimize evlat gibi büyütüyoruz. Sonra her gün gece yaylada beraber olup yanımızda büyütüyoruz ve yatırıyoruz. Bütün günümüzü hemen hemen ona vakit ayırarak geçiriyoruz. Burada hazırlık aşamasında önce denemelerimiz oluyor. Denedikten sonra bayrama hazır mı? Hazır değil mi? ona göre kendimizce biraz daha ilgi göstererek burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrama katılım çok güzel oluyor katılım yüksek güzel bir ambiyans var, burada ve her ilden, ilçeden gelen misafirler oluyor, güzel bir yer burası" diye konuştu.

"Pandemi sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda izin alınabilirse yapacağız"

Pandemi sebebiyle gerekli makamlardan izin alınabilirse festivalin yapılacağını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Çoban Bayramımızın 847. yılını inşallah bu sene yapacağız. Tabi ki biliyorsunuz ki ülkemizde ve dünyamızda pandemi olayı var ve bu pandemi olayında Valimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde izinlerini alabilirsek yapacağız. İzinlerini alamazsak yine biliyorsunuz somut olmayan kültürel varlıklarla da UNESCO'da şuan. Biz bu etkinlikleri bütün çobanlarımızla beraber en azından o geçişlerimizi, atlayışlarımızı tekrar yapacağız. Kendi aramızda ve böylelikle de 847.sini gerçekleştirmiş olacağız. İzin alırsak da tamamıyla yine bütün Türkiye'nin değişik yerlerinden ve dünyanın değişik yerlerden gelen bütün misafirlerimizle beraber bu çoban bayramının sudan koyun geçirme etkinliğini yapmış olacağız" dedi.

Hikayesi duyanları hayrete düşürüyor

8 asırdır devam eden festivalin hikayesini duyanlar ise hayret ediyor. Koyun Atlatma Festivali'nin hikayesini anlatan Başkan Akcan, "Bir tane çoban bir ağa kızına aşık oluyor ve aşkını kavalı ve koyunlarıyla beraber haykırıyor. Yıllarca aylarca devam ederken bir gün istiyor ağanın kızını ama tabi ki ağa çobana vermek istemiyor. Bunun üzerine bu çobanın bu halini gören diğer ağalar da üzülüyor ve diğer ağalar o ağaya gidip diyor ki kızı bu çobana vermeni istiyoruz. Bunun üzerine diğer ağa diyor ki bir şartım var, koyunları bir hafta boyunca tuz yedirecek arkasından Büyük Menderesten koyunları kendisi karşıya geçirecek. Koyunları kavalıyla çağıracak ve ardından koyun dereden su içmeden karşıya geçecek. Eğer geçerse ben kızımı çobana veririm diyor. Tabi çoban bunu kabul ediyor. Günlerce çalışarak koyunlara anlatıyor derdini. O gün geldiğinde bütün ahali toplanıyor ve çoban geldiğinde karşıya geçiyor başlıyor kavalını çalmaya. Tuzu yiyen elçi koyun en öndeki olan ve çobanın can arkadaşı. Elçi koyun başlıyor koşmaya sonra arkasında sürü koşuyor ve Büyük Menderes Nehrine kendisini vuruyor. Şu içmeden karşıya geçip doğrudan çobanın yanına varıyorlar. Bunu üzerine ağa verdiği sözü tutup kızını çobana veriyor" ifadelerini kullandı.

(EEP-FP-MB-

Koyunlar 847. kez Köprübaşından karşıya atlayacak

Kaynak: İHA

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