Koyun otlatma kavgasındaki cinayetin 41 sanığı hakim karşısında

KONYA (DHA) - KONYA'da koyun otlatma kavgasında besicilik yapan Hakim Dal'ı tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Ölmez ve olaya karıştığı öne sürülen 40 kişinin yargılanmasına başladı. Ölmez, savunmasında "Bir kişinin oğluma tüfeğin dipçik kısmıyla vurduğunu gördüm. Ben de oğlumu öldürecekler korkusuyla ona ateş ederek vurdum. Daha sonra da çok pişman oldum. Silahı bırakarak olay yerinden ayrıldım. Oğlum ellerinde olunca heyecan ve korkuyla hedef almadan ateş ettim." dedi.

Olay, 21 Temmuz 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaklaşık 2 bin 800 küçükbaş hayvanı bulunan besici Dal ailesi ile mahalleli arasında tarım arazilerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Mehmet Ölmez, tabancayla Hakim Dal'a ateş etti. Ağır yaralanan Dal kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dal ailesi fertlerinden Hamdi Dal ve Mustafa Dal da aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çalışma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti diğer sanık ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.