Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı - Haberler
Kırşehir, Aydın, Güncel

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.

11.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:50
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.

Yazdığı şiirle Kırşehir'de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire "Fahrettin ağabey" adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7'de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.

Hükümetin covid-19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız 'Dışarı çıkmayın' dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.

Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3'er 4'er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.

Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal'ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal'ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.

Battal'ın Bakan Koca'ya yazdığı şiir ise şöyle:

"Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey

Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin ağabey

Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de

Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey

Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin'in bir de senin unutamam yerini

Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağabey

O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez.

Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey

Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana

Her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et Fahrettin ağabey

Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi

En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağabey

Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye

Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağabey

Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağabey

Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.

Şu günlerde bari dövüşmeseler, bir ilaçta onlara Fahrettin ağabey

Sağcı-solcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin ağabey." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Şeyma Subaşı Levent Yamanel
Spor Rıza Çalımbay Radamel Falcao Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Market Zonguldak Para Cezası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 22:25:53. #1.15#
title