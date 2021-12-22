Köylüler çalılıkların arasındaki yavru köpeklerin misafirini görünce hüngür hüngür ağladı! Hemen polisi aradılar
Hindistan'da meydana gelen olay, duyanları hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi. Chattisgarh eyaletinde yaşayan köylüler, çalılıkların arasında gördüğü manzaranın ardından hemen polise haber verdi. Çünkü çalılıkların arasında yeni doğmuş bir bebek vardı. Ancak bebek, dişi köpek tarafından yavrularından biri görülerek sahiplenildi. Bebek, dişi köpek sayesinde soğuk kış gecesinde hayata tutunabildi.
Hindistan'ın Chattisgarh eyaletinde yaşayan köylüler, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çalılıkların arasından sesler geldiğini duyan köylüler, biraz ileri gidince yeni doğmuş kız bebek ile karşılaştı.
Henüz kim tarafından bırakıldığı belirlenmeyen bebeğin, gece boyu çalılıkların arasında kaldığı ve bir dişi köpek tarafından sahiplenildiği belirtildi. Bebeğe, kendi yavrularıyla birlikte bakan dişi köpek, tüyleri sayesinde bebeğin hayatta kalmasını sağladı.
Bebeği bulan köylülerden biri, yaptığı açıklamada, "Onu gördüğümüzde yaralıydı ve çok korkmuştu. Yeni doğum yapan bir köpek bebeği sahiplenmiş ve soğuk havada hayatta kalmasını sağlamış" dedi.
Yeni doğmuş bebeği bulmalarının ardından köylülerin yaptıkları ilk iş, polislere haber vermek oldu. İhbar üzerine acil olarak bölgeye intikal eden polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Şu anda tedavisine devam edilen bebeğin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.
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