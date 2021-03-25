Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı ilk olağan toplantısını yaptı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, 8 aylık elde edilen gelirin çok az olduğunu söyledi.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, 8 aylık elde edilen gelirin çok az olduğunu söyledi.

Tülbentçi Öğretmenevi Salonunda gerçekleşen toplantıya Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün yanı sıra İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Sözen, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Ünal, İl Genel Meclisi Üyesi Zafer Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı, Birlik Müdürü Gökhan Kara ve Köy Muhtarları katıldı.

Birlik Başkanı Kaymakam Mehmet Türköz yapmış olduğu açılış konuşmasında 2020 yılı yatırımlarından bahsetti.

İlçe için ayrılan 5 milyon 368 bin 850 TL KÖYDES ödeneğiyle 4 yol projesi, 4 İçme suyu projesi ve 1 sulama kanalı projesi yapılıp tamamlandığını ifade eden Türköz, "Bu yıl aynı miktarda ödenek gelecek. Bunun planlamasını Birlik Encümeni ile birlikte yapılacağız. Hemşehrilerimiz merak etmesinler köylere aynı hizmet verilecek. 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemi süreci ülkemizi etkiliyor ve bu nedenle bütçemizi de etkiliyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde de aynı performans ve uyum içerisinde çalışırız" dedi.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin KÖYDES ödeneği dışında 2 tane gelir kaynağı bulunduğunu belirten, "Biri Kaymakamlar Müze Evi diğeri Kent Tarihi Müzesi'dir. 2020 yılı pandemi sürecinde gelir kaynaklarımızı da etkiledi. 8 aydır elde edilen gelir çok az. O nedenle gelir az gideri çok olan 1 yılı geride bıraktık. Pandemi süreci devam ederse birliğin varlıklarında daha da azalma söz konusu olacaktır. Bizler hassasiyetle ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen seçimi gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Üyelerinden Zafer Özdemir ve Mustafa Ünal oy birliğiyle seçilirken, yapılan seçimde Kuzyakaköseler Köyü Muhtarı Şeref Yavuz ve Cücahlı Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz Birlik Encümeni asil üyeliğe seçildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı