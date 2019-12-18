Köy köy araştırıp, Alevi Bektaşi Terimler Sözlüğü hazırladı

18.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:06

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Sivas ve Kırşehir'de yaklaşık 15 yıl süren araştırmaları sonunda Alevi Bektaşi anlayışına ışık tutacak sözlük hazırladı.

Akademik çalışmalarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde başlayan ve Kırşehir'de devam ettiren dinler ve Türk kültür tarihçisi Gökbel'in uzun yıllar uğraş vererek oluşturduğu 970 sayfalık Ansiklopedik Alevi Bektaşi Terimler Sözlüğü yayımlandı.

Birçok kurumun da destek verdiği çalışmayla Alevilik Bektaşilik ile ilgili yanlış anlayışların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gökbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ansiklopedi ve sözlük hazırlamanın uzun çalıştırmayı gerektirdiğini, 33 yıllık mesleki hayatının son 20 yılında Aleviliği ve Bektaşiliği yakından takip ettiğini söyledi.

Sözlüğün hazırlanmasına yaklaşık 15 yıl önce başladığını anlatan Gökbel, bu alandaki birçok araştırmacıyla görüştüğünü, bildirileri incelediğini ve özellikle Sivas'ta Alevi Bektaşi kültürünün yaşandığı çok sayıda köye gidip geldiğini dile getirdi.

Gökbel, 2017 yılına kadar bu alandaki bütün etkinliklere katıldığını da aktararak, şöyle konuştu:

"Hazırlama sürecinde 2017'ye kadar bu alandaki bütün etkinliklere katıldım, birçok makale ve bildiri sundum. Bu alanda bilgisi olan araştırmacıyla oturup saatlerce konuştum, bizzat onların yaşadığı köyleri araştırdım, oralara gidip dinledim, görüştüm. Sivas'ın Alevi Bektaşi köyü olup da gitmediğim yoktur. Sivas'ta önemli sayıda Alevi Bektaşi vatandaşımız var. Sivas'ın dışında da gittiğim her bölgede Alevi Bektaşi birisi varsa onlarla oturup muhabbet ettim, onlardan bilgi aldım. Çok fazlasıyla cemevi ziyaret edip yetkililerden bilgi aldım. Hatta Alevi Bektaşilik konusunda yüksek lisans tezleri yaptırdım."

"4 bine yakın terim var"

Sonunda sözlüğün ortaya çıktığını belirten Gökbel, "4 bine yakın terim var kitapta. Bu çok büyük bir rakam. Neredeyse dışarıda kalan olmadı ama olduysa zaman içerisinde de düzenleyebiliriz. Benim 5 farklı eserim ve çevirilerim var ama hepsinden daha önemli görüyorum bu kitabı. Beni en çok yoran ve çok büyük emek sarf ettiğim bir eserdir. Belki de bunun yerine iki üç farklı eser yazabilirdim ama bu daha kıymetli bir eser." dedi.

Bu sözlükle bir hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Prof. Dr. Gökbel, şunları kaydetti:

"Bu, bir süreç isteyen ve mümkün mertebe hata yapılmaması gereken bir eserdi. Gecemizi de gündüzümüzü de aldı, hayalimdi. Türkiye için de çok önemli görüyorum. Şu ana kadar vermiş olduğum eserlerin içinde bunu hepsinin şahı olarak görüyorum. Çünkü, getireceği fayda olarak en önemlisi budur. Alevi Bektaşi veya Sünni ya da bir başka insan, bu konuda aklına takılan her şeyi bu eserden öğrenebilecektir."

Kaynak: AA