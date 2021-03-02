Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da denetimler sıklaştırıldı
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Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da denetimler sıklaştırıldı

02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:32
Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler arttırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler arttırıldı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun yaya trafiğinin olduğu caddelerdeki denetimlerinde, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas olmaları için uyardı.

Ekipler maskesini doğru şekilde takmayanları da ikaz etti. Lokanta ve iş yerlerinde de denetimlerde bulunan ekipler, buradaki müşteri sayısını da kontrol etti.

Bodrum'da işletmeler kapılarını açtı

Bu arada, Bodrum ilçesinde ise restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmeler, yeni süreçte kapılarını müşterilerine açmanın mutluluğunu yaşadı.

Bodrum'un Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Torba mahallelerinde hizmet veren işletmeler sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlıklara başladı. İşletme çalışanlarının masa ve sandalyelerini sahile çıkarttıkları ve temizlik yaptıkları görüldü.

Kumbahçe Mahallesi'nde ise vatandaşlara açılan kafe ve restoranlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet verildiği gözlendi.

İşletmecilerden Medeni Özbilir, gazetecilere, uzun zamandan bu yana bu haberi beklediklerini, işletmelerini açtıkları için sevinçli olduklarını ifade etti.

Kafe ve restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun da gün içerisinde temizlik çalışmasının ardından işletmelerini açacaklarını anlatarak, gerekli bütün tedbirlere uygun şekilde faaliyet yürüteceklerini kaydetti.

İşletme çalışanı İdris Koçhan da açıklamanın ardından heyecanla sabahın olmasını beklediklerini belirterek, "Sabah erkenden gelip hazırlıklara başladık. Herkes için hayırlı olur diye düşünüyorum. Çalışmayı çok özledik. İnsan böyle olduğu zaman işinin kıymetini daha iyi anlıyor. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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