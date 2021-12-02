Kovid-19 vakalarının arttığı Doğu Akdeniz illeri için "rehavete kapılmayın" uyarısı

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Adana, Hatay ve Mersin'de, vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve tedbirlere uymaları uyarısında bulunuldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre 13-19 Kasım'da en çok artan 10 il arasında yer aldığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan üç ilde salgınla mücadele sürüyor.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, AA muhabirine, kentin iki haftadan bu yana vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Vaka sayılarının artmasının maske, mesafe ve hijyen kurallarına yeterince riayet edilmediğinin bir göstergesi olduğunu anlatan Altunsu, aktif vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin 25-50 yaş aralığında bulunduğunu belirtti.

Altunsu, vakaların yüzde 50'sinin aktif çalışan grupta yer aldığını dile getirerek, Sağlık Bakanlığınca iş yerlerine yönelik hazırlan Salgın Yönetim Rehberi'ne mutlaka uyulması gerektiğini aktardı.

Vaka sayılarının düşürülmesinde, aşılama oranının yükselmesinin önemine vurgu yapan Altunsu, şöyle konuştu:

"Aşıya paralel maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığımız zaman bugünkü tablolarla karşılaşıyoruz. Hava şartlarından dolayı kapalı mekan kullanımı artmaya başladı ancak bu virüsle mücadelemizde Sağlık Bakanlığı ilk günden beri söylediği maske, mesafe, hijyenin yanı sıra bulunduğumuz ortamın düzenli olarak havalandırmasını sağlamamız özellikle bugünlerde son derece önemli. Herkes kendi kişisel tedbirini alırken iş yerleri de uyması gereken kurallar çerçevesinde personellerinin bunlara uyup uymadıklarına dikkat etmeliler. Bu şekilde biz virüsün üstesinden gelebiliriz."

Adana'da ikinci doz aşılamada yüzde 77,3'e ulaşıldığını belirten Altunsu, geriye kalan yüzde 23'lük kesimin de vaka artışı konusunda risk oluşturduğunu, herkesin aşılarını bir an önce yaptırması gerektiğini bildirdi.

Altunsu, son zamanlarda insanlarda bir rehavet olduğunu ve kurallara dikkat edilmediğini gözlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu virüs henüz aramızdan ayrılmadı. Hiç kimsenin bu konuda bir güvencesi yok. Herkese bulaşabilir, herkes bu virüsü taşıyabilir. Kurallara uymak dışında kimsenin bir ayrıcalığı yok. Onun için bu rehavet bize sadece yeni ölümler, yeni hastaneye yatışlar, yeni hastalıklarla iş ve güç kaybı getirir. Bunların olmasını kesinlikle istemiyoruz. O yüzden Bakanlığımızın yayınladığı rehberler çerçevesinde uyguladığımız prosedürlere uyalım, gerek iş yerlerinde gerek evimizde bu kurallara uymak zorundayız. Kurallara uyarak ancak bundan kurtulacağız. Bu süreci bu şekilde tamamlayacağız."

Hatay'da yoğun bakımda yatak bekleyen hasta yok

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Özdoğan da kentteki vaka sayılarının artmasının üzücü olduğunu ancak önlemlerin sıkı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vakalardaki artışta kış mevsiminin etkisine dikkati çeken Özdoğan, "Kış aylarında grip salgını ve toplu alanlarda, özellikle havalandırmaya dikkat edilmeyen yerlerde çok iç içe olduğumuz için bu artışlar olabiliyor. Normal karşılıyoruz ve bunlar kontrol altında. Bizi sevindiren taraf yoğun bakımımızda ve servislerde yatak bekleyen hastalarımız yok. Tedavilerine yetişemediğimiz hasta olmadığı için biraz sevindirici ama demek bu değildir ki Kovid-19'dan kurtulduk." diye konuştu.

Bulaşı azaltmak adına gereken her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Özdoğan, vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Aşılanmanın da önemini anlatan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyasyon ekiplerimiz sahada, çağrı merkezi de devamlı aktif halde. İhtiyaç duyduğumuz vatandaşlarımıza test yapıyoruz ve bunların kliniklerine göre servise ya da yoğun bakımımıza yatırarak tedavilerine devam ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız da hastalığı ayakta atlattıklarından ve kötü etkilerini hissetmediklerinden 'tamamen hastalıktan kurtulduğumuz' rehaveti var ama onların bulaştırdığı, aşısı tamamlanmayan, immün sistemi zayıf olan kardeşlerimize veya evinde yaşlısı olan, vücut direnci düşük kişilere sıkıntı yarattıklarını unutmamalılar. Bunun için de vatandaşlarımıza, toplu alanlara girdiklerinde maskelerini tam olarak burunlarını ve ağızlarını kapatacak şekilde takmalarını, tokalaşmamalarını, mesafeye uymalarını ve dışarıdan evlerine geldiklerinde hijyene dikkat ederek bundan kurtulacağımızı ve yayılmasını önleyeceğimizi söylüyorum."

"Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız"

Mersin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuba Duygu Yılmaz, aşılama oranlarının verdiği rehavetin maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlaline neden olabildiğini dile getirdi.

Vatandaşların kontrolsüz hareket etmesinin vakalardaki artışa doğrudan etkisine dikkati çeken Yılmaz, "Diğer illere göre mavi kategoriyi daha çabuk yakaladık. Aşılanma oranları daha yüksek. Soğuk havaları ve içeriye kapanma sürecini henüz yaşamadığımız için bunun farkındalığı henüz vatandaşlarımızda oluşmadı. Vatandaşlarımız daha rahat ve rehavet içerisinde hareket ettikleri için maalesef vaka sayılarımızda artış görüldü." diye konuştu.

Yılmaz, vaka artışının önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Özellikle 20 yaş altı, lise ve okul çağındaki çocuklarda aşıların eksik olduğunu gördük. Bunun için okullarla ilgili çalışma yaptık. Şu an bütün okullarımızda ekiplerimiz aşı yapıyorlar. Bunun dışında kalabalık noktalara, alışveriş merkezlerinin içine ve meydanlara konteynerler kurduk. Hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve bütün sağlık merkezlerimizde yoğun şekilde aşılama çalışmaları devam ediyor. İnsanlar ilk etapta aşıya yoğun ilgi gösterdi. Şu anda durma noktasına geldi. Bunu aktive etmek için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da üzerine düşenleri yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pandemide bu virüsle bir savaş içerisindeyiz. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalıyız. 2 metre yakınlık ve 10 dakikadan fazlası, bulaşın çok sık olduğu bir ortam. Kapalı ortamlarda maskesiz bir şekilde dolaşmamalarını, ortamı havalandırmaya özen göstermelerini, özellikler mesafe kuralını ihlal etmeden, toplu taşımada, alışveriş merkezinde ya da kapalı bir ortamda yemek yiyorsa orada bu kurallara dikkat ederek, bu rehavetin içinden çıkarak ve aşılarını tamamlayarak ancak bu şekilde savaştan galip çıkabiliriz."

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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