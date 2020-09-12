Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Belediyenin sosyal medya hesabından, Böcek'in son testinin negatif çıktığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

12.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:15

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrolünde korona test sonucu negatif çıktı.

SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı. Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı

24 SAATİN KRİTİK OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, salı akşamı kötüleşmişti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedilmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kaldığı hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili ''Durumu iyiye gidiyor'' dedi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı

Kaynak: AA

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