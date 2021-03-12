Kovid-19 sürecinde üniversiteden halka ve girişimcilere "doğal kefir" desteği
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Kovid-19 sürecinde üniversiteden halka ve girişimcilere "doğal kefir" desteği

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Kovid-19 sürecinde üniversiteden halka ve girişimcilere

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), süt üretiminin yoğun olarak yapıldığı kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlü tutulması amacıyla doğal kefir üretimi yaparak satışa sunuyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), süt üretiminin yoğun olarak yapıldığı kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlü tutulması amacıyla doğal kefir üretimi yaparak satışa sunuyor.

Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında geleneksel yöntemlerle üretilen kefirin yaygınlaştırılmasıyla süt üretimi yapan çiftçilere katma değeri yüksek ürünle daha çok katkı yapılması hedefleniyor.

KAEÜ Araştırma Görevlisi Dr. Gizem Kezer tarafından üretilen ve ilk etapta üniversite personeline satılan doğal kefirin tarifi, isteyenlere verilerek evlerde ve iş yerlerinde üretilmesi için girişimcilere destek sağlanacak.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, AA muhabirine, Kırşehir'in süt üretiminde bölgenin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

Kefir üretimiyle hem Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hem de bölge çiftçisini katma değeri yüksek ürüne yönlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kazankaya, kefirin bu süreçte daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Kefirin hem tüketiciler hem de üreticiler açısından en gözde gıda maddelerinden olduğunu belirten Kazankaya, "Kırşehir, bölgesinde hayvancılık ve süt üretimiyle öne çıkan iller arasında. Piyasada 4 liraya satılan sütü kefir üretimine yönlendirirsek hem sağlığa hem de üreticilere katkı yapmış olacağız. Herkes kendi evinde yapabilir. Bu şekilde katma değeri olan bir üründen bölge çiftçisine gelir elde ettirmiş olacağız." dedi.

Araştırma görevlisi Dr. Kezer de Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans tezi olarak kefir ile ilgili araştırma yaptığını belirterek Kırşehir'de de bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Piyasada satılan kefirin hazır kültürlerden yapıldığını ve bunların içindeki mikroorganizma oranının kendi yaptığına göre çok daha düşük olduğunu aktaran Kezer, şöyle konuştu:

"Benim yaptığım, geleneksel yöntemle kefir tanelerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle içindeki probiyotik mikroorganizma oranı çok daha yüksek oluyor. Kefirdeki probiyotik mikroorganizma sayısı ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar avantaj sağlıyor. Bu sayede hem daha doğal hem de içeriği bakımından çok daha zengin olduğu için vücuda daha çok yarayışlı oluyor. Piyasadaki meyveli kefire aroma verici, tatlandırıcı, kıvam artırıcı renklendirici gibi dışarıdan bir takım besinler ilave ediliyor. Ben, ev ortamında üretilen marmelatlar ilave ederek farklı formülasyonlarda hiç bir katkı maddesi olmadan, kıvam koyulaştırıcı kullanmadan üretimi gerçekleştiriyorum."

Girişimcilere kefir mayası da satılacak

Evinde veya iş yerinde üretim yapmak isteyen girişimcilere destek için tarifini paylaşacaklarını ve çok uygun fiyata kefir mayası satışı da yapacaklarını aktaran Kezer, "Sütün litresini 4 liraya alabiliyorsunuz. Kefirin marketlerdeki fiyatı 9 lira. Meyveli olursa 10 liranın üstüne çıkıyor. Bir litre sütle bir litre kefir elde ettiğiniz düşünülürse 4 liraya 10 liralık kefir elde edilmiş oluyor. Sadece kefir mayası ve sütten üretildiği için ekstra bir maliyet de olmuyor. Üretmek isteyen girişimciler için güzel bir kapı olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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