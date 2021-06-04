Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 173 milyon 115 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 721 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 865 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 173 milyon 115 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 721 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 865 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 176 bini, Hindistan'da 28 milyon 664 bini, Brezilya'da 16 milyon 803 bini ve Fransa'da 5 milyon 694 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 2 milyar 49 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgın başlamadan önce Kovid-19 belirtileriyle hastalandıkları iddia edilen ve 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin sağlık kayıtlarının yayımlanması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, salgının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını belirtti.

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 6 bin 238 Kovid-19 vakası ile mart ayından beri ilk kez 6 bin sınırı aşılmış oldu.

Almanya, Türkiye, Litvanya ve İsveç'i salgında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkararak "riskli" bölgeler listesine ekledi.

İspanya'da aşılama sürecini tamamlayanların sayısı 10 milyonu geçti

Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yerine ticari engellerin azaltılması ve üretimin artırılmasını teklif etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Japonya'nın, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının üçüncü dalgasının başladığı belirtildi.

Şili'de, uygulandığı bir kişide tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakası görülmesi nedeniyle AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının 45 yaşından küçüklere uygulanması askıya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşının iki dozunu yaptırmış ve çift PCR testi bulunan kişilerin karantina olmaksızın ülkeye girişleri bugün itibarıyla başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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