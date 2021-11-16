Son dakika haberleri! Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti

ERZURUM (DHA) - ERZURUM Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan (43), Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı olmadığı belirtilen Demirhan'ın cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 2021'de göreve başlayan Ümit Demirhan, eşi Vesile ve 10 yaşındaki kızları Elif ile 25 Eylül'de Covid-19'a yakalandı. Eşi ve kızı hastalığı hafif atlatırken, Demirhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aşı olmadığı belirtilen Demirhan, dün yaşamını yitirdi.

Erzurum Valisi Memiş ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, acılı anneye sarılarak taziye dileklerini iletti. Demirhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.