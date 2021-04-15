KASTAMONU - KOSGEB desteğiyle üretimini iki katına çıkaran firma ihracata da başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" desteğiyle hem kapasitesini iki katına çıkardı hem de ihracata başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" desteğiyle hem kapasitesini iki katına çıkardı hem de ihracata başladı.

KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı çağrıya çıkmasının ardından KOSGEB İl Müdürlüğüne başvuran Tosya'daki cam firmasının projeleri desteklenmeye uygun bulundu.

Aldığı destekle fabrikasında yeni yazılımla robotik teknolojisi kullanmaya başlayan firma, kısa sürede hem istihdamını hem de üretimini artırdı.

Yaşasan Cam Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özkarabacak, AA muhabirine, firmayı babasının ortağıyla 1994'te kurduğunu söyledi.

Önceleri sadece çevre illere yönelik üretim yapıldığını belirten Özkarabacak, KOSGEB desteğiyle hayata geçirdikleri projelerin ve alınan desteklerin kendilerine vizyon kattığını vurguladı.

Robotik teknoloji ve yazılımın önlerini açtığına işaret eden Özkarabacak, "Daha önce yurt dışına satış yapmıyorduk. Şu anda yurt dışına yıllık 50 bin metrekare ihracatımız var. Müşterilerimiz yurt dışından geliyor, tesisimizi geziyor. İlk başta fabrikanın kapısından bakıyor, standart bir camcı ama robotların olduğu bölüme geçtiklerinde telefonlarını çıkarıp video çekiyorlar. Görüyorlar ki burada robotlu bir sistem var, vizyon olarak rakiplerimizin önündeyiz. Bu robotlar anlaşmayı yapmamız için avantaj sağlıyor." dedi.

Robotları aldıklarında 25 çalışanları bulunduğunu, bugün ise 40 kişiyle çalıştıklarını anlatan Özkarabacak, "Robotları alırken risklerimizi minimize etmek ve emek yoğunluğunu azaltmayı hedefliyorduk. İnsan gücünü camdaki temastan uzaklaştırdığımız için riskleri minimize ettik ama bu istihdamı azaltmadı, artırdı. Hedefimiz, bunu daha da artırıp yeni istihdam sağlamak, her istasyona bir robot koyup 'Endüstri 4.0'ı fabrikamızın tamamında canlandırabilmek. Bunu da yeni KOSGEB projeleri ile devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkarabacak, ürün çeşitliliklerinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fabrikadan ham olarak gelen camı işleyerek çeşitli yerlerde kullanılan ürünlere çeviriyoruz. Daha öne sadece kaba inşaat camı üretiyorduk. İşimizi genişlettik. Güvenlik camları, cam balkon, cephe, duşakabin camları üretimine başladık. Üretim hacmi arttıkça insan gücüyle yapılamayan bazı durumlar gündeme geldi. Bu durumlarda da robotlar bize çok katkı sundu. Reklamlar çekip sosyal medyadan yayımladık. Reklamları daha önce de veriyorduk ama robotların getirisi daha farklı oldu. Robotlar aslında bize yeni müşteriler kazandırdı. Şu anda Almanya, Fransa, Kazakistan, Hırvatistan, Türkmenistan'a ihracat yapmaktayız. Robotlarla birlikte üretimimizi 100 bin metrekareden 200 bin metrekareye çıkardık."

"İşletmelerin çağdaş teknolojiyi kullanarak üretim hatları oluşturmasını istiyoruz"

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise KOBİ'lere çağdaş teknoloji imkanını yakalamaları ve bu teknolojilerle üretim yapabilmeleri amacıyla destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

İşletmelere KOBİGEL başlığı altında "Endüstri 4.0" bağlamında destek sağlandığını belirten Erol, "Bütün dünyada endüstriler gelişiyor, işletmeler iş süreçlerini daha dijital metotlarla yapmaya devam ediyor. Anadolu'nun sanayi konusunda daha düşük teknolojiyle imalat yapan illerinde de bu robotik teknolojilerin kullanılıyor olması önemli. Emek yoğun işten daha ziyade robotik teknolojilerle sürecin yönetiliyor olması, işletmelerin dünyadaki rakipleriyle mesafeyi kapatması ve hatta önlerine geçmesi önemli." diye konuştu.

İmalat kolundaki işletmelerin dijitalleşmesini önemsediklerini dile getiren Erol, "İşletmelerin çağdaş teknolojiyi kullanarak üretim hatları oluşturmasını istiyoruz. Ben ve ekibim bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Cam sanayi firmasına da farklı destek programlarından 4 milyon liraya yakın destek sağlandı. Her projeden sonra işletme gelişim sağladı. İşletme, istihdam ve üretim artışı ile ihracata geçişle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor