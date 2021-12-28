Koruyucu Ailelere Mahremiyet Eğitimi

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü hanımefendi, koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarımıza mahremiyet bilincinin kazandırılması amacıyla, mevcut koruyucu ailelere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, koruyucu aile yanında kalan çocuklarımıza mahremiyet bilincinin kazandırılması amacıyla, mevcut koruyucu ailelerin katılımı ile 28 Aralık Salı günü saat: 10. 00 da Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda, İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından mahremiyet bilinci eğitimi verildi.

Eğitim öncesinde, Sema Ünlü hanımefendi ile Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas tarafından, koruyucu ailelere koruyucu aile olma süreçlerinden ve koruyucu aile olmanın önemine dair birer konuşma yaptı.

Programda koruyucu ailelerimiz geçirdikleri süreçlere ve koruyucu aile olmanın önemine değinen Sema Ünlü hanımefendi; "Çocuklarımız düzenli olarak ihtiyaçlarının karşılandığı, korunup sevildikleri aile ortamı içerisinde sağlıklı olarak gelişebilmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun ailesinden ayrılan çocuklara verilebilecek en iyi hizmet, başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Siz değerli koruyucu ailelerimiz devlet koruması altında kalan çocuklarımızı yuvanızın sıcaklığına dahil ettiniz. Hepimizin bildiği üzere hala kurum bakımında olan ve sahip çıkılması gereken çok sayıda çocuğumuz bulunmaktadır. Daha çok gönüllü aileye ulaşarak, bu güzel hizmetin tanıtımını yapmak hepimizin görevidir. Her bir koruyucu ailemizi bir kez daha tebrik ediyor, yapmış oldukları bu kutsal hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İki kısımdan oluşan eğitimi programının ilk kısımda; Koruyucu aile hizmetine ilişkin bilgilendirme, koruyucu ailelerin konuşmaları ve video gösterimi yer aldı. Programın ikinci kısmında ise 'Mahremiyet ve Kavramlar', 'Dijital Mahremiyet', 'Cinsel Gelişim Dönemleri', 'Cinsel Gelişim Dönemlerine Göre Mahremiyet' gibi konu başlıklarını içeren mahremiyet eğitimi verildi. Program; Katılım belgelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.

Programa; Vali eşi Sema Ünlü hanımefendi ile Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın eşleri de katıldı.

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