Koronaya yenik düşen sağlık çalışanlarının isimleri ağaçlara verildi
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Koronaya yenik düşen sağlık çalışanlarının isimleri ağaçlara verildi

Koronaya yenik düşen sağlık çalışanlarının isimleri ağaçlara verildi Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: "Sağlık çalışanlarımızın adına parkımızı temiz tutalım" Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan etkinlikte Atakum Kent Ormanı'ndaki ağaçlara korona...

10.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:47

Koronaya yenik düşen sağlık çalışanlarının isimleri ağaçlara verildi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci:

"Sağlık çalışanlarımızın adına parkımızı temiz tutalım"

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan etkinlikte Atakum Kent Ormanı'ndaki ağaçlara korona virüse yenik düşen 42 sağlık çalışanının ismi veridi.

Çevre Koruma Haftası nedeniyle Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Atakum Kent Ormanı'nda bir program düzenlendi. Aralarında Türkiye'deki ilk korona virüsü vakasına bakan ve ilk kaybedilen sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun da olduğu hayatını kaybeden 42 sağlık çalışanın ismi, ormandaki meşe ağaçlarına verildi.

Korona virüsünün birçok konuda hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu korona virüsü ekonomiden sağlığa pek çok şeyi tahrip ederek gidiyor. Dünyayı yönettiklerini iddia edenler gözle görülmeyen bir virüsün esiri oldular. Buradan şunu çıkarmak lazım: Bugüne kadar yaptıklarımızı, kendimize koyduğumuz hedefleri tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu dönemin Türkiye için bir başarısı varsa eğer o da sağlık çalışanlarınındır. Ben de eski bir sağlık emekçisi olarak bunu mutlulukla ifade etmek istiyorum. Yüreklice, evlerine gitmeyerek, çocuklarını görmeyerek hizmet verdiler. Onların emeklerinin ve verdikleri başarının üzerine kimsenin konmaya hakkı yok. Onları ayıracaklar, ondan sonra kendi emekleri varsa onu da başka bir yere koyacaklar" dedi.

"Bir Fatiha suresi okuyun"

Korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin Atakum Kent Ormanı'nda bulunan ağaçlara verildiğini belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Virüs ile mücadelede hayatını kaybeden 42 sağlık çalışanının ismini Atakum Kent Ormanı'nda bulunan ağaçlara verdik. Onların adlarını sonsuza kadar yaşatmayı hedefledik. Her hafta sonu gelerek o isimler ağaçlarda duruyor mu bakıp, kontrol edeceğim. Vatandaşlarımızdan isteğim, bu parkın, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın adına temiz tutulmasıdır. Onlar sizi izliyor olacaklar. Bu parka girerken de onların adına bir Fatiha suresi okuyun, çıkarken de okuyun. Bu parkın öyle bir özelliği var. Bu özelliğini koruyalım."

Programda konuşan Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ise, "Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının adına bu güzel ormandaki ağaçlarımıza onların isimlerini verdik. Böylece en azından virüsle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın anılarını yaşatmak istedik" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan da sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelede verdiği katkıya değindi.

Konuşmaların ardından, virüsle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin bulunduğu levhalar meşe ağaçlarının üzerine asıldı.

Koronaya yenik düşen sağlık çalışanlarının isimleri ağaçlara verildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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