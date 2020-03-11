Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'ye de geldi. Olayın ardından koronavirüs hangi ilde çıktı sorusu araştırılıyor. Koronavirüs, Çin'de toplamda 3 bin 161 can aldı. Peki, koronavirüs nerelerde görüldü? Koronavirüs olan ülkeler...

Koronavürüs son durum ne? Koronovirüs haritası git gide genişliyor. Kısa süre önce yavru vatan Kıbrıs'da da vaka tespiti yapıldığı doğrulanmıştı. Bununla birlikte Türkiye'de de ilk vaka ortaya çıktı, koronavirüs görülen ülke sayısı 119 olarak belirlendi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İlk olarak Aralık ayında ilk vakalara rastlanan Çin'in Wuhan kentinde 11 Mart itibariyle koronavirüs yani Covid-19 nedeniyle 3 bin 161 kişi yaşamını yitirdi. Çin'in dışında en çok rastlandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişi artarak 631 oldu.

İtalya'da yapılan 60 binden fazla testte toplam 10 bin 149 kişide koronavirüs tespit edilirken, bin 4 kişi iyileşti. Hala virüs taşıyan hasta sayısı da 8 bin 514 olarak açıklandı. 877 kişi de yoğun bakımda bulunuyor.

Buna göre dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 26 olarak olarak belirlendi. 11 Mart 2010 tarihine kadar teşhis konulan hasta sayısı da 114 bin 457'ye ulaştı.

Koronavirüs haritası

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin merkezli coronavirüs, toplamda 118 ülkede görüldü. Bir süre önce KKTC'de de görüldüğü öğrenilen virüs, Türkiye sınırlarını da geçti.

Çin ile sınır komşusu olan Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da henüz vakaya rastlanmazken, İran'ın sınır komşusu Türkmenistan'ın yanı sıra Özbekistan da Covid-19'un görülmediği ülkeler arasında yer alıyor. Karadağ ve Kosova'da koronavirüs olmayan ülkeler arasında bulunuyor. İşte, koronavirüs görülen ülkeler:

Çin 80 bin 735,

Güney Kore 7 bin 478,

İtalya 7 bin 375,

İran 7 bin 161,

Fransa bin 209,

Almanya bin 151,

İspanya 979,

Amerika 566,

Japonya 511,

İsviçre 374,

İngiltere 280,

Hollanda 265,

Belçika 239,

İsveç 203,

Norveç 176,

Singapur 150,

Kanada 132,

Malezya 117,

Hong Kong 115,

Avusturya 112,

Bahreyn 95,

Avustralya 85,

Yunanistan 73,

Kuveyt 64,

Irak 60,

İzlanda 58,

Mısır 55,

Tayland 50,

Birleşik Arap Emirlikleri 45,

Tayvan 45,

Hindistan 43,

İsrail 39,

San Marino 36,

Danimarka 35,

Lübnan 32,

Çek Cumhuriyeti 31,

Finlandiya 30,

Vietnam 30,

Portekiz 30,

Brezilya 25,

Filistin 22,

İrlanda 21,

Cezayir 20,

Filipinler 20,

Endonezya 19,

Katar 18,

Rusya 17,

Slovenya 16,

Umman 16,

Polonya 16,

Sudi Arabistan 15,

Romanya 15,

Ekvator 15,

Gürcistan 15,

Arjantin 12,

Hırvatistan 12,

Makao 10,

Estonya 10,

Azerbaycan 9,

Kosta Rika 9,

Macaristan 9,

Şili 8,

Peru 7,

Meksika 7,

Pakistan 6,

Litvanya 6,

Belarus 6,

Fransız Guyanası 5,

Yeni Zellanda 5,

Dominik Cumhuriyeti 5,

Afganistan 4,

Bulgaristan 4,

Maldivler 4,

Senegal 4,

Bosna Hersek 3,

Kuzey Makedonya 3,

Bangladeş 3,

Slovakya 3,

Kuzey Afrika 3,

Lüksemburg 3,

Malta 3,

Kamboçya 2,

Kamerun 2,

Arnavutluk 2,

St. Martin 2,

Faroe Adaları 2,

Nijerya 2,

Fas 2,

Tunus 2,

Martinik 2,

Litvanya 1,

Monako 1,

Togo 1,

Ermenistan 1,

Ukrayna 1,

Vatikan Şehri 1,

Linhteştayn 1,

Andorra 1,

Cebelitarık 1,

Moldova 1,

Kolombiya 1,

Butan 1,

Nepal 1,

Ürdün 1,

Paraguay 1,

Sırbistan 1,

Sri Lanka 1,

Türkiye 1.