Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
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Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri

172 binden fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği Endonezya'dan herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Ülkenin en önemli kurumlarından Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nden, "Yeni vakalarda mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen fakat daha hafif geçirilen 'D614G' isimli bir virüs tespit edildi" açıklaması geldi.

30.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:44

Koronavirüs salgınında birçok ülke ikinci dalgayı beklerken bilim insanlarının sık sık gündeme getirdiği, "Mevcut koronavirüs mutasyona uğrayacak buna dikkat etmek gerek" sözleri gerçek oldu. Endonezya'da tespit edilen yeni vakalarda Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olan "D614G" isimli yeni bir hali ortaya çıktı.

Endonezya, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre önceki gün tespit edilen ve rekor adledilen 3.308 vakanın ardından bir nebze düşüş olsa da bu sayının geçen ayın günlük ortalama vaka sayısının üzerinde olduğu açıklandı.

KORONANIN MUTASYONA UĞRAMIŞ HALİNİN ADI D614G OLDU

Yaşanan bu sıçrama ile koronavirüsü vaka sayısının 172.053'e çıktığı Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü bir açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan enstitünün başkan yardımcısı Herawati Sudoyo, tespit edilen yeni vakaların Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olduğunu söyledi. Sudoyo, "Virüsün D614G isimli mutasyona uğramış hali çok daha bulaşıcı fakat etkisi çok daha hafif" ifadesini kullandı.

SON DÖNEMDEKİ ARTIŞ MUTASYONA MI BAĞLI?

Salgının başladığı günden beri 7.343 insanın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanırken, "Enstitünün elde ettiği verilerdeki gen diziliminde bu değişimi fark ettik. Son dönemde yaşanan artışın buna bağlı olup olmadığını anlamak için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor" dedi.

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Haber Yorumları (1)
HAK: bizdeki yeni adı da gizli sıkıyönetim olmalı değil mi? çaresi var ve yapmıyorlar. çıkarları için kullanıyorlar. yazık.
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