Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
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Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü

11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:53

Çin ve ABD'li bilim insanları, koronavirüs insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Çin ve ABD'li bilim insanları, koronavirüs insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi. Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net biçimde görüntülemeyi başardı.

VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ

Li, basına yaptığı açıklamada "Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum" dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi. Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde koronavirüs proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için "kreşler" kurduğunu gözlemledi.

BİLİMDE ÇİN- ABD ORTAKLIĞI

Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD'nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.

Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
DÜNYA DÜZ VE KÜRECİLER DÜZENBAZ: Uzayda çektik diye Computer Generated Imageleri yaslıyorlar ekranlardan siz de gerçek sanıp dünyayı güneş etrafında dönen bir gezegen sanıyorsunuz. Zaten iktisadi engellemelerle seyahat imkanınızı kısıtlayıp sadece onların denetiminde olan alanlarda köle olarak çalıştırılıyorsunuz. Biz Kubbe Altında Düz Dünya Yaratan Bir Allaha ve Kurtarışına İnanmaya Davet Edilmiştik. Küre Dünya Yaratan Bir Tanrıya ve Onlara Hizmet Eden Gerçekte Cahil Kendini Alim Sanan Münafıkların Tanrısına Değil.
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DÜZMECE: yapay bir görüntü olduğu nekadar belli
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KARA İBİK: Protein zenginiymis vallaaaa, tevekelli bizim insanlarimiz maskelerini burun ve veya cene altlarinda tasiyorlar. Belli ki bedava proteini kacirmak istemediklerinden, haklilar da hani yani.
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